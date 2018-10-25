Kastamonu Belediyesi Çekme Helvaya coğrafi işareti alıyor

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB'un desteğiyle bu yıl 9'uncusu ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) kapılarını açarken Kastamonu'da fuardaki yerini aldı. Fuarda Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işbirliğinde Kastamonu'nun yöresel tatları Antalya'da başlayacak olan YÖREX Fuarında tanıtılıyor.

Bu yıl 9'uncu kez düzenlenen YÖREX'e 72 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yöresel ürünleriyle katıldı. ‘Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla 24-28 Ekim tarihlerinde açık kalacak YÖREX'te, 252 kurum, 135 oda borsa, 19 kalkınma ajansı yöresel ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. 500'e yakın katılımcının yer aldığı ve 200 bin ziyaretçinin hedeflendiği YÖREX'te Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işbirliğinde Kastamonu'nun yöresel tatları da tanıtılıyor. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, YÖREX'te Kastamonu'nun gastronomi alanında gelişmiş ve özünde olan yemekleri tanıttıklarını söylerken, KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ise, yemek kültürü olarak iddialı konumda olduklarını ifade etti.

“Çekme Helvaya coğrafi konum işaret alıyoruz”

YÖREX'te Kastamonu'nun gastronomi alanında gelişmiş ve özünde olan yemekleri tanıttıklarını ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Özellikle bize özgü Siyez bulgurumuz var, pastırmamız var, bir de en önemlisi çekme helvamız var. Bakın çekme helvaya biz bugün coğrafi konum işaret alıyoruz. Bu da Kastamonu yöresine ait en önemli ürünlerden birisdir. Herkese tavsiye ederim” dedi.

“Çekme helvayı dünyaya tanıttık”

Çekme helvayı dünyaya tanıttıklarını söyleyen Başkan Babaş, “Biz çekme helvayı dünyada da tanıttık. Geçen yıl özellikle Almanya'daki yemek fuarında Kastamonu olarak Türkiye'yi biz temsil ettik. Orada da Avrupa'ya Almanya'ya gerçekten Kastamonu'nun gastronomi de ne kadar geliştiğini gösterdik. Bugün YÖREX'te en önemli ürünlerden bir tanesi de Kastamonu Taşköprü sarımsağıdır. Bu ürünle de dünya çapında tanınan bir iliz. Yine Siyez Bulguru GDO taşımayan ve bin yılı aşkın bir süredir genetiği bozulmamış bir üründür. Özellikle son yıllarda Siyez Bulguru'na karşı talep çok miktarda arttı. İnsanlarımız artık doğal ürünlere ilgi çoğaldı” diye konuştu.

“Kastamonu'nun gastronomi alanında 812 çeşit yemeği var”

Kastamonu'nun gastronomi alanında 812 çeşit yemeğinin olduğunu belirten Babaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu yemekleri bugün burada Kastamonulu aşçılarımız yaptı. Fuara gelen konuklarımıza da ikram ediyoruz. Standımıza gelip yemeklerimizi tadan konuklarımız yemeklerimizi beğendiklerini söylüyorlar. Buradaki yemekler yöremize ait yemekler. Mesela Pınarbaşı yöremize ait Kara çorba, yine Ekşili Pilav ve çeşitleri var saymaya kalksak 812 çeşidi sayamayabiliriz. Bu ürünlerimiz Türkiye ve dünyaya mal olmuş ürünlerdir.”

“Stantta oluşan ilgiden memnunuz”

Kastamonu standında oluşan ilgiden memnun olduğunu dile getiren Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Standımız dolup taşıyor. Bu da halkımızın ne kadar böyle Anadolu'ya aşık olduğunun bir göstergesi. Anadolu deyince akla hep bizim yöreler gelir. Kastamonu son yıllarda tanınan bir il olmuş ve 12 ay turizm yapılan bir il konumuna gelmiştir” dedi.

“Bizim kültürümüz Anadolu kültürü”

Meclis olarak fuara 18 kişi geldiklerini belirten Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Beklentimiz yüksek çünkü bizim kültürümüz Anadolu kültürü ve 812 çeşit yemeğimiz var. Yemek kültürü olarak biz iddialı bir konumdayız. Fuarda 12 çeşit yemeğimizi servis ediyoruz. Fuara katılımcılarla bu yemeklerimizi buluşturacağız. Standımıza da yoğun bir ilgi var. Bizim için başarılı bir fuar geçiyor. Daha önceki yıllarda da YÖREX'e katılım göstermiştik” dedi.