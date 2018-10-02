Kastamonu Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Belediye Başkanı Tahsin Babaş Başkanlığında toplanan meclis toplantısında 4 madde görüşülerek karara bağlandı.

Kastamonu Belediyesi binası meclis toplantı salonunda gerçekleşen ekim ayı meclis toplantısı üyelerin yoklamalarının alınması ile başladı. Toplantıda Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsüne yapılacak olan Teknoloji Bölgesi yetkili yönetici şirketi, Tüketici Koruma Derneğinin yeni bir proje yapılıncaya kadar emlak-istimlak müdürlüğünün vereceği odayı kullanmaları, Fidanlar Kurumasın Projesinin tanıtım çalışmalarıyla ilgili afiş ve görsellerin bastırılması, kitapçık, poster, pankart gibi imkanları kısıtlı olan okullara spor malzemesi, etkinliklerde öğrencilere servis desteğinin sağlanması gibi lojistik desteklerin verilmesi, plan tadilatlarının görüşülmesi ilgili 4 madde ise imar komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.

Toplantı bitiminde konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Çarşamba günü Türkiye'de ilk ve tek olan 8. Ahşap Fuarını Kastamonu'da açıyoruz. O nedenle ben buradan değerli meclis üyelerini, basın mensuplarını ve Kastamonu Halkını davet ediyorum. İnanıyorum ki bölgesel ve Türkiye'de duyulacak bir fuar. Özellikle ormanın başkenti Kastamonu'da böyle büyük bir fuarın yapılması hem şehrimizin gelişimi açısından hem bölgesel bazda çok önemli olduğuna inanıyorum” dedi.