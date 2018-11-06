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Kastamonu Belediyesi güvercinlere besleme çalışması gerçekleştirdi

Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP İl Temsilcisi Ayten Kökgöz, Kastamonu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hatice Özbay ile Emekli Sınıf Öğretmeni Gülperi Demirci, Olukbaşı’nda güvenciler için besleme çalışması yaptı.

Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP İl Temsilcisi Ayten Kökgöz, Kastamonu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hatice Özbay ile Emekli Sınıf Öğretmeni Gülperi Demirci, Olukbaşı'nda güvenciler için besleme çalışması yaptı.


Evinin balkonunda güvercinleri besleyen Gülperi Demirci, HAYTAP İl Temsilcisi Ayten Kökgöz ve Veteriner İşleri Müdürü Hatice Özbay ile birlikte dışarıdaki güvercinlerinde sağlıklı beslenmesi için besleme çalışması yaptı. Kedi, köpek, kuş ayırt etmeden tüm canlılara sevgi ile yaklaştığını söyleyen Gülperi Demirci, Kastamonuluları güvercinleri beslemeye çağırdı.


Küçük yaşlarından itibaren tüm hayvanlara sevgiyle yaklaştığını ifade eden Gülperi Demirci, “ Sokakta yaşayan kedi ve köpekler için 1 kap su 1 kap mama adı altında besleme yapıyorsak güvercinleri de aynı şekilde besleyebiliriz. Yıllardır güvercinlere bakıyorum. Barışı simgeleyen güvercinler aynı zamanda dostluğunun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğinde sembolü. İçinde birçok anlam taşıyan güvercinlere tüm insanlar sahip çıkmalı. Elimden geldiği sürece güvercinleri besliyorum. Güvercinlerin sağlıklı olmaları benim için çok önemli. Belediye Başkanımız Tahsin Babaş, HAYTAP İl Temsilcisi Ayten Kökgöz, Veteriner İşleri Müdürümüz Hatice Özbay ile Apartman Yöneticimiz Mete Kadıoğlu'na duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah güvercin besleme konusundaki duyarlılığımız çığ gibi artar ve tüm Kastamonululara örnek oluruz” diye konuştu.

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