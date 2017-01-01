Diğer
Kategoriler
01 Ocak 2017 15:45

Kastamonu Belediyesi Hayvan Ambulansı hizmete girdi

Kastamonu Belediyesi Hayvan Ambulansı hizmete girdi

01 Ocak 2017 15:45

Sokak hayvanlarına verdiği önem ve kurduğu Geçici Hayvan Bakım Evi ile tüm hayvan severlerin takdirini kazanan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yaralı ve zor durumdaki sokak hayvanlarına 7/24 kesintisiz hizmet verebilmek için Hayvan Ambulansı aldı.
Sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmalarla Türkiye’de hayvanseverlerin taktirini kazanan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, sahipsiz hayvanların trafik kazaları ve benzeri durumlarda meydana gelen kayıplarını en aza indirmek için aldığı Hayvan Ambulansı’nı tam donanımlı hale getirilerek hizmet vermeye başladı. Hayvan Ambulansı, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip ile vatandaşlarımızdan Alo 153 hattına gelen ihbarları anında değerlendiriyor.
Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “İnsana olduğu kadar hayvanlara da değer vermemiz gerekiyor. Başlattığımız çalışma sonucunda sokak hayvanları sorununu büyük ölçüde giderdik. Yaptığımız Geçici Hayvan Bakımevimiz tüm hayvan severlerin takdirini kazandı ve Türkiye’de örnek olarak gösterildi. Bu bizleri gururlandırdı. Aldığımız Hayvan Ambulansı’yla yaralı ve zor durumdaki hayvanlarımıza kesintisiz hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Büyük Türkiye’nin güçlü ili Kastamonu hedefi doğrultusunda her alanda çalışmalarımıza bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
0
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    0°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    1°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç