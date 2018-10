Kastamonu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Kastamonu Belediyesi tarafından belediye yöneticileri ve hayvanseverlerin katılımıyla Geçici Hayvan Bakımevi'nde düzenlenen programda çocuklara hayvan sevgisinin önemi anlatıldı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce yapımına devam edilen Geçici Hayvan Bakımevi'nde düzenlenen programda Fen İşleri ve KASKİ Müdürü Tahsin Babaş tarafından belediyece sokak hayvanları ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Programa Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Seyit Aydın, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, belediye yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programa katılan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, "Biz yaşadığımız çevrede onları yok sayamayız. Hep onların bizim yanımızda olacaklarını bilmemiz lazım. Onları bu bakış açısıyla görmemiz lazım. Tabii ki devletin bu konuda yapması gereken işler var. Burası gerçekten Türkiye'nin yüzünün akı tesislerden birisi. Hayvanları korumak açısından, onların tedavisi ve bakımını gerçekleştirmek açısından. Ama biz demokrasi ile yönetiliyorsak demokrasi diyorsak demokrasi sadece bir konuda devletin çabalarıyla olmuyor. Sivil toplumun ve insanların da bu konuda duyarlı olması lazım. Bu şu demektir bir köyde hayvan besleyen birisi bu hayvanın yeni yavruları olduğunda onu alıp bir başka köyün arazisine bırakıyorsa eğer üniversitenin bahçesine bırakıyorsa bu sorumsuzluğu yapıyorsa devlet olarak siz istediğinizi yapın istediğiniz çabayı sarf edin. Gösterebileceğiniz çaba ancak bir noktaya kadardır" dedi.

"Burada 24 saat hizmet veriyoruz"

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Öncelikle hayvanları korumak bir borç. Bakın dinimiz de bunu emretmektedir. Peygamber Efendimiz S.A.V. bir gün eşi Hazreti. Ayşe'nin devesine sert olduğunu görür. Hemen uyarır merhametten mahrum olan her türlü her an mahrum olur. Bakın bizim dinimizde hayvanları sevme hassasiyetini göstermemizi her evresinde önermiş ve bunu telkin etmiştir. Tabii ki bizler de şehrimizde sokak hayvanları ile beraber yaşamak en doğal hakkımız. Onun için her türlü ihtiyaçlarına cevap vermek. Onların beslenmesine yardımcı olabilmek bizim en büyük görevlerimiz arasında. Bakın burada bir ambulansımız var 24 saat hizmet veriyor. Hayvan ambulansı nerede bir yaralı nerede bir tedaviye ihtiyaç olan bir hayvan varsa onu alıp getiriyoruz. Burada veterinerlerimizle her türlü tedavi ve bakımları 24 saat yapılıyor" şeklinde konuştu.

Belediye Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Hatice Özbay, "Hepimizde bir sosyal farkındalık oluşturulmalı ve hayvanların da bu dünyanın bir parçası olduğunun altı çizilmelidir. Elbette hayvanlar konusunda yapmamız gerekenler sadece bugün ile sınırlı kalmamalıdır. Bugün burada oluşacak bilinç ile tüm hayatımız boyunca hayvan haklarına sahip çıkma onları korumak ve kollamak en önemli amacımızdır. Özellikle hayvan hakları konusunda küçük yaşlarda edinilecek sorumluluk bilinci çocuklarımız için daha büyük önem arz etmektedir. İnsandaki yardımlaşma, iyilikseverlik, sevgi, şefkat ve merhamet gibi duyguları geliştirmesi bakımından hayvan sevgisi gelecekte söz sahibi olacak çocuklarımızın kişiliklerinin oluşumunda yadsınamaz derecede pay sahibi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Programa katılan çocuklar ise hayvanları sevdiklerini ifade etti.