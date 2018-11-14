Kastamonu Belediyesi, YAPEX'e hazır

Antalya'da bu yıl 26'ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı'nda (YAPEX) Kastamonu'yu, Kastamonu Belediyesi tanıtacak.

Antalya Expo Center'da 14-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuarda Kastamonu'nun değerlerini en iyi şekilde tanıtmak için özenle hazırlanan Saat Kulesi, Kastamonu Konakları, Nasrullah Köprüsü maketlerinden ve şehrimizin tarihi yapılarını anlatan fotobloklardan oluşan Kastamonu Belediyesi standının kurulumu ekiplerce tamamlandı.

Tarihi Kentler Birliği'nin Kültür Mirası Koruma Projesi ve Uygulamalarını Özendirme yarışması kapsamında geçtiğimiz iki yılda bir proje ödülü, bir de süreklilik ödülü kazanan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 26'ncı YAPEX Fuarı kapsamında gerçekleştirilecek ödül töreninde Kastamonu Belediyesi Şeyhoğlu, Atabey, Çatlakoğlu, Keskinler Konaklarının ve Aşir Efendi Hanının Restorasyon projeleriyle kazandığı Süreklilik ödülünü alacak. Açılışı gerçekleştirilecek olan fuarın ödül töreni ise 15 Kasım Perşembe günü saat 14.50'de Antalya Expa Center'da gerçekleştirilecek. 62 belediyeden 123 proje ve uygulamanın katıldığı yarışmada 5 farklı kategoride dereceye giren belediyelere ödüllerini alacak.