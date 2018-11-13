Kastamonu Belediyesinin 2019 yılı bütçesi 195 milyon lira

Kastamonu Belediyesinin 2019 yılı bütçesini belirlemek için toplanan Belediye Meclisi'nin Kasım Ayı Toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Tahsin Babaş, başkanlığında gerçekleştirilen Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2 saat sürdü. Toplantıda Kastamonu Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi 195 Milyon TL olarak belirlendi. 2018 yılında 182 Milyon TL olan belediyenin bütçesi 17 Milyon TL artış göstererek 195 Milyon TL olarak belirlendi.

Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen Kasım Ayı toplantısında Kastamonu Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi 195 Milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca toplantıda 2019 yılında suya zam yapılmayacağı kararı alındı.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Su fiyatlarında 2018 yılının tarifesi uygulanacak yani 2019 yılında su fiyatlarında herhangi bir artış olmayacağı kararı alındı. Diğerlerini de belli bir oranda maliyetlere göre tahmin ediyorum bir artış yoluna gidildi” dedi.

Araç Belediyesine 1 adet kamyon 1 yıllığına tahsil edildi

2018 yılında Kastamonu'da meydana gelen yangınların büyük çoğunluğunun Araç Bölgesine 1 adet kamyon tahsis edildi. Başkan Babaş, “Araç bölgesinde bu yol çok yangın çıktı. Bu bölgeden ulaşmak kolay olmuyor. Bizim envanterimizde olan bu aracı biz kullanmıyoruz. Ama bakımlı bir şekilde olan bu aracı onlara 1 yıllığına tahsis edilmesine karar verildi” şeklinde konuştu.

Uzun süren meclis toplantısı daha sonra erdi .