Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF kupasına veda etti

eleme turu rövanş maçında Romanya temsilcisi Ramnicu'yu 21-20 yenerek EHF'ye veda etti.

Kupanın ikinci turunda karşılaştığı Romanya temsilcisi SCIM Ramnicu Valcea'yı rövanş maçında 21-20 mağlup eden Kastamonu Belediyespor, geçen hafta Romanya deplasmanındaki ilk maçta aldığı 35-26'lık mağlubiyet neticesinde kupaya erken veda etti.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan rövanş karşılaşmasını Belediye Başkanı Tahsin Babaş, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı da takip etti. Başa baş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın ilk devresi de Kastamonu Belediyespor'un 12-11'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Geçtiğimiz sezon yarı finalde elendiği EHF Cup'ta bu sezon hedefini kupayı kazanmak olarak ortaya koyan ve bu doğrultuda yaptığı transferlerle kadrosunu oluşturan Kastamonu Belediyespor, hesapta olmayan bu erken vedanın ardından rotasını Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ne ve Türkiye Kupası'na çevirdi.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Hakan Günal, “Bizim amacımız Romanya'da yaptığımız hataları minimalize etmekti. Fakat bu yaptığımız maçtan performans atış sayısının çok fazla sürmesi maçın 1 farkla bitmesine sebep oldu. Diğer takımı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Bu sezon içerisinde ilk defa mağlup oldular. Onda da bize mağlup oldular. Olabilirdi, olmadı bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum. Avrupa kadar önemli olan Türkiye Ligi var. Umarım orada hedefimize ulaşacağız” dedi.