Kastamonu Belediyespor Kulüp Başkanlığına Çapraz seçildi

Türkiye Bayanlar Hentbol Süper Ligi’ni şampiyon olarak bitiren Kastamonu Belediyespor, gelecek sezon Avrupa’da başarı elde etmek için yeni yapılanma içerisine girdi. Bu kapsamda gerçekleştirilen Olağanüstü Kongrede Kastamonu Belediyespor Kulübü’nün fahri başkanlığını yürüten Bilgehan Çapraz, başkanlığı getirildi. Bilgehan Çapraz’ın başkanlığını yürüteceği Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yönetim kurulunda da bir önceki dönemde Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde başkanlık görevini üstlenen Hüdaver Eski başkan yardımcısı olarak görev aldı. Geçtiğimiz dönem yönetim kurulu üyesi olan Ferdi Kargılı da yönetim kurulunda yer alırken 4 yeni isim daha yönetimde yer aldı. İş adamları Fırat Barut, Serhat Tamçakır, Haluk Vardar ve Arda Acar; Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarısı için Bilgehan Çapraz ile birlikte çalışacaklar.

Kastamonu Belediyespor, yeni yönetim kurulu ile Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın da destekleriyle Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda başarıya ulaşacak bir ekip oluşturmak için çalışmalarını sürdürecek.

Kastamonu Belediyespor’un diğer amatör branşlarda da ülkede söz sahibi bir spor kulübü olması istediğini belirten Başkan Çapraz, “Kastamonu’nun ayrıca zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştiren bir sporcu fabrikası kimliğine kavuşturulması hedefimiz olacak. Kastamonu Belediyespor’un ve Kastamonu’da sporun bu noktalara gelmesinde Kastamonu Belediye Başkanımız Tahsin Babaş ve belediye bünyesindeki Spor Müdürlüğü’nün ciddi katkıları bulunmaktadır. Bizde kulüp kurulduğu ilk günden bu tarafa kulübün çalışmalarına bir fiil katkıda bulunma gayreti içinde olduk. Bundan sonraki gayretimiz de yönetim kurulundaki birbirinden değerli isimlerle Kastamonu ve ülkemiz sporuna katkı sağlama gayreti olacaktır” dedi.