Kastamonu Belediyespor’da 6 transfer

Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bayan Hentbol Takımı, yeni sezonda EHF Cup, Türkiye Kupası ve Süper Lig’de zorlu karşılaşmalar oynayacak. 3 kulvarda mücadele edecek olan Kastamonu temsilcisi, takıma katılan 6 yeni oyuncu ile sözleşme imzaladı. İmza töreninin ardından antrenör Hakan Günal yönetiminde takım olarak çalışmalarına devam etti.

Geçtiğimiz sezonda başarılı bir grafik çizen Kastamonu Belediyespor’un, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası ve EHF Challenge Kupası’nda rakipleri de belli oldu. Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, Avrupa hentbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvası EHF Kupası ve üçüncü turnuvası EHF Challenge Kupası’ndaki eşleşmeler belirlendi. Buna göre Kastamonu Belediyespor, Kadınlar EHF Kupası birinci ön eleme turunda İsviçre’nin Brühl takımıyla karşı karşıya gelecek. 8-9 Eylül’deki ilk maçlarda deplasmana gidecek Kastamonu Belediyespor, 15 veya 16 Eylül’deki rövanşta rakibini konuk edecek.

Takım Kaptanı Serpil İskenderoğlu, “Yeni gelen arkadaşlarımızla beraber tabii ki her zamanki hedeflerimiz doğrultusunda şampiyonluk yoluna çıkmış durumdayız. Geçen sene kaybettiğimiz yarı finaldeki hayal kırıklığımız var. Onu bu sene yaşamak istemiyoruz. Öncelikle EHF Cup’ta Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası’nda guruplara kalıp daha sonra tabii ki de hedefimiz kupayı almaktır. Kastamonu’ya bir Avrupa Kupası getirmek istiyoruz” dedi.

Kaleci Anca Rombescu ise, “Daha çok yeniyiz. Çalışmalara başlayalı 2 hafta oldu. Daha hazırlık dönemindeyiz. Geçen seneden daha iyi bir takım oluşturuldu diye düşünüyorum. Tabii bunlar zaman içinde ne kadar doğru olup olmadığını göreceğiz. 3 kulvarda hareket ediyoruz. Geçen sene çok zordu. Bu sene de daha zor olacak diye düşünüyorum. Bayağı çok maç olacak. O yüzden de çok zor geçiyor hazırlık dönemi. Hazırlanıyoruz. İnşallah sezonu iyi bir şekilde bitireceğiz” diye konuştu.

Antrenör Hakan Günal da, “Bugün bir imza töreni gerçekleşti. Biz iki hafta önce bugün itibariyle 16’ıncı idmanımızı gerçekleştirmiş olduk sezon açılışı ile beraber. Hedeflerimiz her zaman belli. Kastamonu’nun olduğu yerde hedef her zaman en üst derecedir. Bu en üst dereceyi de elde etmek için de elimizden gelen çabayı en teknik ekip, hem kulüp yönetimi, hem de sporcu arkadaşlarımızla ellerinden gelen çabayı sahaya yansıtmak için üzerlerine düşen görevi yerlerine getirmek için büyük gayret sarf ediyorlar. Şimdi önce biz lig ile başlayacağız. 8-9 Eylül’de tarihinde kuralar çekilecek. Ligdeki gidişatımız belli olacak. Akabinde 15-16 Eylül’de de İsviçre’nin Brühl EHF Kupası’ndaki ilk maçımızı oynayacağız. Geçen sene yakaladığımız bir ivme vardı. Yarı finale kaldık. Finali kıl payı kaçırdık. Bu sene hedefimiz final oynamak. Şampiyon olmak EHF Kupası’nda ve Türkiye’ye ilk defa bir Avrupa Kupası’nı kazandırmak. Türkiye’deki hedeflerimiz ise zaten belli. Şampiyonluk ve Türkiye Kupası’nı kazanmak. Biz 3 kulvarda da iddialıyız. Buna uygun bir takım oluşturuyoruz. Sporun her branşında sirkülasyon olmak zorunda. Geçen sene burada olan arkadaşlarımızın bir kısmı ayrıldı. Onların yerine, onların yerini dolduracak, daha üst performansa çıkacak, kulübü daha ileriye götürecek olan transferler yapıldı. Onların da katkıları ile beraber hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Takımımız 14 kişi olacak. Daha sonra takıma 3 genç katmayı düşünüyoruz. 17 kişi olacak. Yeni olarak takımımıza 6 kişi geldi” şeklinde konuştu.

Kulüp Başkanı Bülent Bıyıklı ise, “Hedefimiz Türkiye Ligi’ndeki bütün kupaları almak. Ama en büyük hedefimiz Avrupa Kupası. Alacağımızdan da hiç şüphemiz yok. İnşallah bu sene geçen sene yapamadığımızı, yarı finalde kaldığımız Avrupa Kupası’nı bu sene Kastamonu’ya getirmek. Yeni gelen sporcuları geçen sene de izliyorduk. İzleyerek, beğenerek aldığımız oyuncular. Şimdi 3 tane daha transferimiz var. 3 transferimizi de inceleyerek, araştırarak alıyoruz. Türkiye’nin en iyi takımı olduk. Bence Avrupa’nın en iyi takımı olduğumuzu düşünüyorum” dedi.