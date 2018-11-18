Kastamonu çekme helvası Avrupa'da de tescillenecek

Kastamonu'nun en özel yöresel ürünlerinden biri olarak kabul edilen çekme helva, artık coğrafi işaret ile üretilecek. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Birbirinden değerli ürünlerimizi ulusal ve uluslararası alanda tescilleyerek hem bu değerlerimizi hem de üreticilerimizi koruyacağız” dedi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusu sonucu gerçekleştirilen Kastamonu çekme helvası coğrafi işaret değerlendirme süreci geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve Coğrafi İşaret Belgesi, Antalya'da düzenlenen YÖREX Fuarı'nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu'na takdim edildi. Türk Patent ve Marka Kurumu, Kastamonu'nun bu yöresel ürününün coğrafi işaret mahreç tescil hakkını Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasına verirken, oda yönetimi de düzenlenen törenle Kastamonu çekme helvası üretimi gerçekleştiren 12 firmaya mahreç kullanma hakkı tanıyan belgelerini takdim etti. Düzenlenen törene Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Turgay Dellaloğlu, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Kastamonu çekme helvası üreten firmaların temsilcileri katıldı.

Törende konuşan KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Bugün mutluluğumuzu paylaşmak için birlikteyiz. Bildiğiniz gibi şehrimizin en önemli yöresel ürünlerinden biri olan çekme helvamızın yurt içindeki Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ni geçtiğimiz günlerde aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımızın üzerinde dikkatle durduğu bir diğer konu ise ürünlerimizin uluslararası arenada tescili. İnşallah bizde önümüzdeki günlerde başlatacağımız çalışmalarla çekme helvamız başta olmak üzere şehrimizin önde gelen yöresel ürünlerini uluslararası alanda da tescil ederek koruma altına alacağız. Bundan sonra bugün belgelerini takdim ettiğimiz firmalarımız dışında hiçbir üretici 'Kastamonu çekme helvası' adı altında üretim yapamayacak. Bu konuyu titizlikle takip edecek, hem ürünlerimizi hem de üreticilerimizi koruma altına alacağız” dedi.

KATSO olarak Türk Patent ve Marka Kurumuna Coğrafi İşaret başvurusundaki amaçlarının Kastamonu çekme helvası markasını ve üreticilerini koruma altına almak olduğunu söyleyen Fındıkoğlu, “Tescil ile coğrafi işarete konu olan ürünün kalitesinin korunması, bilinen özellikte üretiminin sağlanması, coğrafi işarete konu olan yörede veya özellikle üretim yapanların korunması ve ülkenin milli ve kültürel değerlerinin korunmasıdır. Bu tescil ile birlikte Kastamonu il sınırları içerisinde üretim, paketleme, depolama, satış yapan ve ürüne ait ambalajlarda 'Kastamonu çekme helvası' ibaresi yazan tüm firmalar Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belirlenen tescilli coğrafi işaret-mahreç adı amblemini ambalajlarının ön yüzünde ve görünür bir alanda kullanmak zorundadırlar. Bu amblemlerin kullanımı, ilgili tescilli ürünün tescil belgesinde belirtilen denetim mercii ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının denetimleri ile kontrol edilecektir” şeklinde konuştu.

Fındıkoğlu, şöyle konuştu:

“Amblemin amacı, ürünün coğrafi işaret adı olduğu konusunda tüketiciyi bilgilendirmek ve denetleme faaliyetlerini kolaylaştırmaktır. Ürünün tedarik zinciri içerisinde özellikle tüketici ile temas ettiği noktalarda, ürünün niteliğine ve satış yerine göre farklı şekillerde ürüne eşlik edecek olan amblem ile ürünün coğrafi işaret olduğuna ilişkin farkındalık oluşacaktır. İlimizde şuan 12 firma ürünlerinde Kastamonu Çekme Helvası ibaresini kullanmaktadır. Bu firmalarımız toplamda 350 kişi istihdam etmekte ve yıllık yaklaşık olarak 3 bin ile 3,5 ton arasında çekme helva üretimi yapmaktadır. Bu üretim ile Almanya, Hollanda, Norveç, Belçika, Rusya, Polonya, Kanada, Kuveyt, Irak, Bulgaristan, Romanya, Cezayir ve ABD gibi ülkeler ile Dute Free Serbest Bölge'ye çekme helva ihracatı yapılmaktadır. KATSO olarak bu 12 firmamız ile Coğrafi İşaret Mahreç Logosu kullanımına ilişkin sözleşmelerimizi yaptık ve firmalarımıza logo kullanım yetkisi verdik. Bu kapsamda da firmalarımıza yetki belgelerini takdim ediyoruz. İlimize ve firmalarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki hedefimiz Kastamonu çekme helvamızı, Avrupa Birliğinde Coğrafi İşaret Tescilini yapmaktır. Şuanda Antep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı AB'de tescillidir. Bunların dışında Kastamonu siyez bulguru resmi bültende tescil ilanında, Kastamonu siyez unu ve Kastamonu taş baskısı da Türk Patent Kurumu tarafından inceleme aşamasındadır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkiye genelindeki birçok yöresel ürünün yurt içi ve yurt dışında tescilini gerçekleştiren ve bu konuda birçok oda ve borsada eğitimler veren Marka ve Patent Uzmanı Huriye Özener, üreticilere bundan sonra gerçekleşmesi gereken süreçle ilgili bilgiler verdi. Tören, belge takdimi ile son buldu.