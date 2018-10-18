Kastamonu Havalimanında sis kabusu sona erecek

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, Kastamonu Havalimanı'nda ILS sistemi kurulduğunu açıkladı.

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, Kastamonu Havalimanı'nda ILS sisteminin hizmete girmesiyle ilgili twitter hesabından şu bilgileri verdi: “Hava trafiğinin kesintisiz ve emniyetli bir şekilde yönetimini sağlamak için havacılık elektroniğinin modernizasyonuna büyük önem veriyor; tüm havalimanlarımızı en gelişmiş seyrüsefer yardımcı cihaz ve sistemleriyle donatmaya özen gösteriyoruz. Hava koşulları nedeniyle ILS sistemine ihtiyaç duyulan Kastamonu Havalimanı'mızda program dâhilinde başlatılan çalışmalar tamamlandı. Buraya kurulumu planlanan ILS (Localizer ve GP) istasyonunun daha önce tamamlanarak hizmete verilen lokalizer cihazına ilave olarak GP cihazı, Uçuş Kontrol Testleri de tamamlanarak, hizmete verildi."

"Aletli İniş Sistemi olarak tanımlanan ILS sistemi, özellikle bulut tavanının düşük, görüşün kısıtlı olduğu sisli, yağmurlu ve karlı havalarda güvenli; görüş mesafesinin yüksek olduğu durumlarda ise güvenliğin yanında konforlu bir yaklaşma ve iniş yapılmasına imkân sağlıyor. Kötü hava koşulları nedeniyle meydana gelmesi muhtemel iptalleri asgariye indirecek olan sistemin, her türlü hizmetin en iyisine layık olan Kastamonululara hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”