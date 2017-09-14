Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 16:13

Kastamonu İl Özel İdare’nin sağlık sponsoru Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi oldu

Kastamonu’yu Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil edecek olan Kastamonu İl Özel İdaresi Köy Hizmetlerispor’un sağlık sponsoru Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi oldu.

Kastamonu İl Özel İdare’nin sağlık sponsoru Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi oldu

14 Eylül 2017 16:13


Bölgesel Amatör Lig’de Kastamonu’ya temsil edecek olan Kastamonu İl Özel İdaresi Köy Hizmetlerispor’un sağlık sponsoru Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi oldu. Olukbaşı Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi’nde Kulüp Başkanı Nida Sinsi ile Özel Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Altıkulaç bir araya geldi. Sinsi ve Altıkulaç, sponsorluk hakkında sözleşme imzaladı.


Kulüp Başkanı Nida Sinsi, “Özel Anadolu Hastaneleri’ne teşekkür ediyoruz. Spora verdikleri destek nedeniyle kendilerini kutluyoruz. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda sağlık sponsorumuz oldular” ifadelerini kullandı.


Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Altıkulaç ise, “Kastamonuspor 1966’ya, Kastamonu Basketbol Spor Kulübü’ne, Kastamonu Belediyespor’a olduğumuz gibi İl Özel İdare’nin de sağlık sponsoruyuz. Kastamonu’da ki ekiplerimize yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç