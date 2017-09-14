Bölgesel Amatör Lig’de Kastamonu’ya temsil edecek olan Kastamonu İl Özel İdaresi Köy Hizmetlerispor’un sağlık sponsoru Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi oldu. Olukbaşı Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi’nde Kulüp Başkanı Nida Sinsi ile Özel Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Altıkulaç bir araya geldi. Sinsi ve Altıkulaç, sponsorluk hakkında sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Nida Sinsi, “Özel Anadolu Hastaneleri’ne teşekkür ediyoruz. Spora verdikleri destek nedeniyle kendilerini kutluyoruz. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda sağlık sponsorumuz oldular” ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Altıkulaç ise, “Kastamonuspor 1966’ya, Kastamonu Basketbol Spor Kulübü’ne, Kastamonu Belediyespor’a olduğumuz gibi İl Özel İdare’nin de sağlık sponsoruyuz. Kastamonu’da ki ekiplerimize yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.