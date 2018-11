Kastamonu İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hasan Tekin:

Kastamonu'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yönelik mevzuat toplantısında konuşan İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hasan Tekin, “Toplumsal dayanışma bütün kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir” dedi.

Kastamonu'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, mevzuat toplantısında buluştu. İl Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen mevzuat toplantısına K sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hasan Tekin de katıldı. Programda konuşan İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hasan Tekin, sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin vazgeçilmezleri olduğunu ifade etti. Hasan Tekin, “Bilindiği üzere sivil toplum kuruluşları katılımcılığın çoğulculuk ve demokrasinin vazgeçilmezleri olarak toplumun duyarlılıklarını dile getiren kuruluşlarıdır. Bu sebeple ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi ve güçlenmesi hedef alınarak bugüne kadar birçok yasal ve idari adımlar atılmış ve düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Toplumsal dayanışma bütün kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir. Günümüzde toplumsal dayanışmayı önemsememek ya da toplumsal dayanışma olarak ortaya konan faaliyetlerde toplumun herhangi bir kesimini ya da kurumunu yok saymak toplumsal dayanışma değil toplumsal ayrışmadır. Öncelikle her birey her kesim her düşünce her kurum dayanışma içinde olan her kurum şeklinden çıkarıp kendinden kabul etmeli. Herkesi olduğu gibi değişime zorlamadan kabullenmelidir”dedi.

“Sivil toplum kuruluşlarının birlik ve beraberlikle toplumsal dayanışmaya katkısı çok önemlidir”

Sivil toplum kuruluşlarının birlik ve beraberlik içerisinde toplumsal dayanışmaya katkısının önemli olduğunu ifade eden Hasan Tekin, “Aynı safta bulunması gerekenler birey ya da kurum olarak birbirlerine rakip değil dost olarak görmedikçe birbirlerinin eksiğini görmeli yan yana olmayı kavramadıkça dayanışmada birlik ve beraberlikte sadece varılması gereken bir hedef olarak kalır. Dayanışma ruhu ile hareket eden birlik ve beraberliği sağlayan toplumlar giriştikleri her mücadelede sosyal, ekonomik, iktisadi, eğitim, kültür alanlarında kapımıza gelen her alanda başarıya ulaşmışlardır. Kendi tarihimizde de bunun birçok örneğine şahit olmaktayız. İşte bu noktada sivil toplum kuruluşlarının birlik ve beraberlikle toplumsal dayanışmaya katkısı çok önemlidir. Bu kuruluşlar sivil toplumun katılımcılığın çoğulculuk ve demokrasi ile toplumda birlik ve beraberliğin vazgeçilmez unsurlardır. Ayrıca sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin desteklenmesi kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artması ve karara alma mekanizmalarının aktif katılımının sağlanmasını destekleyen ve bu hedef doğrultusunda derneklerin işleyişlerini takip eden gelişmelere büyük önem veren genel müdürlüğümüz derneklerimizin sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi, kamu olan ilişkilerinin artması için dernekler tarafından hazırlanan projeler ile desteklenmelidir” diye konuştu.

Toplantı daha sonra sunumların gösterimi ile devam etti.