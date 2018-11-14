Kastamonu Kadını ekonomide söz sahibi olacak

İmza töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, kadın kooperatifinin üretime ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

El emeği kadın ürünlerini pazarlama konusunda çözüm üretme, kadınlara iş sağlama, onları sosyal açıdan güçlendirme ve ortak sorunlarına çözüm bulmak amacını taşıyan kooperatifin imza töreni gerçekleştirdi. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasında Kadın Girişimci Kooperatifi'nin resmi kuruluşu doğrultusunda ilgili protokol Belediye Başkanı Tahsin Babaş, KATSO Başkan Yardımcıları Tezcan Biçicioğlu, Hasan Gülşen ve Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Mihriban Tüfekçi arasında imzalandı.

İmza töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'da üretimi ön planda tutmayı amaçladıklarını ifade etti. Başkan Babaş, “Hep şunu söyledik: Bölgemizde ilimizde üretimi ön planda tutmak en büyük amacımız o nedenle de şu anda kuruluşunu yaptığımız kadın kooperatifimizin üretime ciddi manada katkı sağlayacağına inanıyorum. Özellikle evlerinde duran ev hanımı kadınlarımızın üretebilecekleri yerel bazda el sanatları, el işleri veya yörenin gastronomisine katkı sağlayacak ürünler gibi yapabilecekleri her türlü evde veya küçük iş yerlerindeki ürünleri pazarlayabilmeleri açısından önemli bir ilke atıyoruz. Tabi bu bir başlangıç. İnanıyorum ki bunun devamı ciddi bir şekilde gelecektir. Ben yaptığımız bu girişimi bölgede Kastamonu'muzdaki kadınlarımızı daha da çok iş gücüne kazandıracağına ciddi manada inanıyorum. Çünkü üretim önemli bir yerde üretim varsa ciddi manada hem gelişme hem kalkınma hem de refah seviyesinde yükselme olması en büyük artı olacaktır. Gerçeği de budur” dedi.

“Evinizde ürettiğiniz bir malı direkt tüketiciye ulaştırma imkanı buluyorsunuz”

Kurulan kadın kooperatifi ile evde üretilen bir ürünün tüketiciye ulaşmasında kolaylık sağlandığını belirten Başkan Babaş, “Kadın girişimcilerimizin olduğunu biliyorum Kastamonu'da ama bir çatı altında toplanmaları özellikle üreticiden tüketiciye bu ürünlerin ulaştırılması hem üretici açısından hem de tüketici açısından çok önemli. Maliyetler açısından çok önemli. Alım gücü açısından çok önemli. Aracı koymadan evinizde ürettiğiniz bir malı direkt tüketiciye ulaştırma imkanı buluyorsunuz. Kooperatifimiz şu anda belediyemizinde ortak olduğu ve kurucu üyelerimizin bulunduğu hanımlarımızdan teşkil etti. Bundan sonra da bölgemizde kooperatifimize üye olmak isteyen bütün hanımlarımıza bu kooperatifin kapısı açık. İstedikleri zaman üye olabiliyorlar. Tabii ki burada üyelik şartnamemizi ve sözleşmemizi kabul etmeleri halinde. Sadece burada bizim amacımız: ürün satmak değil hem bölgede bulunan hem ilimizde bulunan hanımlarımızı eğitmek, eğitici seminerler vermek. Onlara el sanatlarını öğretmek onlarla ilgili kurslar düzenlemek, geziler yapmak gibi birçok amacı olan bir kooperatifi oluşturmuş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Görev süremde olduğum sürece en önemli projelerimden bir tanesi kadınlar kooperatifimiz olacaktır”

Belediye Başkanı Babaş, “Tabii ki amaçlarımızdan bir başkası da özellikle Kastamonu nüfusuna kayıtlı yani Kastamonu nüfusunun yüzde seksen üçünü barındıran İstanbul'da, Kastamonu nüfusunun yüzde dördünü barındıran Ankara'da yani bu illerimizde kooperatifimizi şubelerini açmayı planlıyoruz. Böylede detaylı bir kooperatifin temellerini atıyoruz. Ben görevde olduğum sürece en önemli projelerimden bir tanesi kadınlar kooperatifimiz olacaktır. Çünkü bu işin hem ilimize hem de ilimiz geneline ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İmza protokolü, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.