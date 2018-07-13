Kastamonu merkezli 6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kastamonu merkezli İstanbul, Samsun, Karabük, Rize, Sinop ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda daha önceden belirlenen adreslere baskın düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Jandarma ekipleri, operasyonda 29 şüpheliyi de gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 5’i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 11 şüpheli ise Cide Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüphelilerden Cide İl Genel Meclisi Üyesi İ.A. (45), merkez Kayalı Köyü Muhtarı S.T. (45), Ağlı ilçesi Kırklardere Mahallesi Muhtarı Ö.Ö. (46), İnebolu ilçesi Ayva Köyü Muhtarı ve aynı zamanda İnebolu Muhtarlar Cemiyeti Başkanı A.Ç. (62), K.A. (42), M.Ç. (62), G.N. (26) ve O.S.K. (39) ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak İnebolu Cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.