Kastamonu mermeri dünyaya pazarlanacak

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) katkılarıyla mermer sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik kümelenme projesinin çalışmalarına başladı.

KATSO ile KUZKA arasında hazırlanan projenin imzaları atıldı. Hazırlanan projenin imza töreninde konuşan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, göreve talip olduklarında Kastamonu'nun değerlerini nasıl gün ışığına çıkartabileceklerini ve dünyaya nasıl açılabilecekleri gibi sorulara yanıt aradıklarını ifade ederek, “Göreve geldiğimizde bu alanda tahminlerinden daha fazla çalışmamız gerektiğini gördük. Hedefimiz, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefi koyan Türkiye'nin bu gelirinden Kastamonu olarak da hak ettikleri payı almak. Bunun için odamız ile KUZKA birlikte mermercilik sektöründe faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik olarak proje hazırladı. Hazırlanan projede ihracat potansiyeli olan diğer sektörlere de örnek olacağına inanıyoruz” dedi.

KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Projenin üç yıl devam etmesini öngörüyoruz. Projenin 2.9 milyon doları hibe edilecek. Toplam 3.9 milyon dolarlık projemizin işletmelerimize, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen KUZKA Yönetim Kuruluna ve başta genel sekreterimiz olmak üzere, tüm ajans çalışanlarımıza, iş dünyamız adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Başkan Fındıkoğlu, “Hazırlanan proje kapsamında Kastamonu'da faaliyet gösteren mermer sektörünün kümelenmesi sağlanacak. Bu kümelenme sonucunda dünyanın değişik noktalarındaki mermer sektöründeki pazarların bulunması amaçlanıyor. Ticaret Bakanlığı ile mermer sektöründeki kümelenme sonucunda bulunan bu pazarlara Kastamonu mermerinin pazarlanması sağlanacak” dedi.

400 bin dolarlık hibenin sadece mermer sektörünün tanıtımı ve pazarlanması için harcanacağını açıklayan Fındıkoğlu, “1 milyon dolarlık bütçe ile de dünyanın değişik bölgelerindeki mermer işletmecilerini Kastamonu'ya getirerek hem şehrimizin hem de Kastamonu mermerinin tanıtımı sağlanacak. 1,5 milyon dolarlık hibe ile de Kastamonu'da üretim yapan mermer ocaklarını, dünyanın değişik bölgelerindeki pazarlara getirerek hem Kastamonu mermerinin tanıtımı hem de ikili iş görüşmeleri yapmaları sağlanacak” şeklinde konuştu.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar ile firmaların işbirliğinin sağlanması, Kastamonu mermerinin ülke ve dünya genelinde daha fazla tanınır hale gelmesi ve üreticilere yeni pazar alanlarının oluşturulması yanında, üretim, satış ve pazarlama gibi alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesi hedefleniyor.