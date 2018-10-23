Kastamonu tatları YÖREX fuarında görücüye çıkacak

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işbirliğinde Kastamonu'nun yöresel tatları Antalya'da başlayacak olan YÖREX Fuarında tanıtılacak. Fuarda yerli ve yabancı sektör temsilcilerine 3 gün boyunca Kastamonu mutfağı her yönüyle tanıtılarak, ikramlarda da bulunulacak.

9. YÖREX Fuarı birçok ilden ticaret odaları, borsalar, kalkınma ajansları ve özel sektör firmalarının katılımlarıyla Antalya Anfaş Fuar Merkezinde açılacak. TOBB'un himayesinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen fuarın bu yıl 9'uncusuna imza atılacak. Fuarda Kastamonu'nun lezzetleri KATSO ve KUZKA işbirliğinde kurulan stantta görücüye çıkacak. Açılış törenine Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve meclis üyeleri ile KUZKA yetkilileri katılacak. Fuar boyunca sayısız Kastamonu lezzeti yerli ve yabancı sektör temsilcilerine sunulacak.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu yerel ürünlerini yerel dinamiklerin işbirliğinde dünyaya tanıtmak amacında olduklarını kaydetti. YÖREX fuarına her yıl katılmanın KATSO'nun bir geleneği halini aldığını vurgulayan Fındıkoğlu, "Bu yıl daha etkin bir program ile fuarda yer alıyoruz. KUZKA işbirliğindeki standımızda sektör temsilcilerine Kastamonu Mutfağının eşsiz lezzetlerini sunacağız. 3 gün boyunca birçok yemeğimiz ve ürünümüzü ikram edeceğiz. İlimizin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na girmesi için Odamız elinden gelen desteği sunacak" dedi.

KATSO'nun coğrafi işaret tesciline verdiği önemi vurgulayan Fındıkoğlu, "Coğrafi işaret tescili yöresel ürünlerimizi geleceğe taşımakta bir güvence olması yanı sıra üreticilerimizin haklarının korunmasının da en doğru yolu. Kastamonu Valiliği tarafından başlatılan coğrafi işaret seferberliğinde Oda olarak tüm gücümüzle yer almayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

YÖREX fuarında Kastamonu'da merkez ilçenin ilk Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Başkan Fındıkoğlu'na, Türk Patent ve Marka Kurumu yetkileri tarafından verilecek.