Kastamonu Ticaret Borsası’nın fabrikasında deneme üretimi başladı

Kastamonu Ticaret Borsası’nın ‘Rekabetçi Sektörler Programı’ kapsamında yaklaşık 10 milyon avro yatırımla Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirdiği Kastamonu’da Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım İşleme Tesisi’nde deneme üretimine başlandı.

Yerel ekonominin dönüşümüne ivme kazandıracak proje ile orman ürünlerinde verimliliğe dayalı bir üretim gerçekleştirilmesi, üretim çeşitliliği sağlanması ve bölgenin rekabet gücünün artırılarak sosyo-ekonomik gelişime katkı sağlanması hedefleniyor.

Deneme üretimine geçilmesi nedeniyle fabrika alanında tören düzenlendi. Kurban kesimi ve dua ile başlayan programa Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri, Borsa Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları, Fabrika Müdürü Ömer Faruk Çakmanus, Teknik Yardım Takım Lideri Javier Casanova ve fabrika çalışanları katıldı.

Fabrikanın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konuşan Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri, “Bugün burada sizlerle birlikte çok önemli bir güne tanıklık ediyoruz. 2009 yılından bu tarafa üstün gayretle sürdürdüğümüz bu projede mutlu sona ulaşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tesis sadece Ticaret Borsası’nın değil, Kastamonu’nun ve Türk Milletini bir malıdır, dolayısıyla kutsal bir yerdir” diye konuştu.

Kastamonu’da 700’e yakın KOBİ’nin orman ürünleri sektöründe faaliyet gösterdiğine dikkat çeken İşeri, “Ancak KOBİ’ler değişen tüketici taleplerine cevap vermek ve gelişen teknolojiye uyum sağlamak konularında ciddi sorunlar yaşıyor. Mevcut üretim yapısında kereste açık arttırmayla toptancıya, toptancıdan da üreticiye yeniden satılıyor. Mobilya ürünlerinin imalatı için gerekli hammadde ya yurtdışından ya da Türkiye’nin diğer illerden sağlandığı için maliyet artıyor. Masif panel ve ahşap lamine üretiminin olmaması ise sektörde büyük sıkıntı yaratıyor. Yerelde tekdüze ve katma değeri düşük ürünler imal ediliyor. Diğer yandan, yerel KOBİ’lerin büyük bölümü 60 metrekarelik işleme birimlerine sahip bulunuyor. 90 kadar işletme yalnızca yapı kerestesi üretiyor. KOBİ’lerin teknolojiyi takip etmek, yeni pazarlara açılmak ve yeni ürünler üretmek gibi hedefleri olmasına rağmen sınırlı bütçeleri buna izin vermiyor” diye konuştu.

İşeri’nin konuşmasının ardından fabrika da ilk deneme üretimi gerçekleştirildi. Deneme üretiminin ardından yaklaşık 20 gün içerisinde de asıl üretime geçileceği öğrenildi.