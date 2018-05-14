Kastamonu Üniversitesinde mezuniyet sevinci

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Külliyesi merasim sahasında düzenlenen törende, Kırgız öğrenciler ile halk oyunları ekipleri ve mehter takımı göster sundu. Ardından akademik yıl birincileri Özkan Sukas ve Nurgün Aygün mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Mezun olan öğrenciler adına konuşan Nurgün Aygün, burada herkesin çok büyük bir heyecanı ve gururu yaşadığını belirterek, “Bu gururu bize yaşatan başta siz değerli hocalarımız ve ailelerimize teşekkürü bir borç biliriz. Bize verdiğiniz emeklerinizin boşa gitmeyeceğinden emin olmanızı istiyoruz. Oldukça uzun, yorucu, emek ve fedakarlık isteyen üniversite hayatını geride bırakıyoruz. Her gencin hayali olan üniversiteli olmak bizim için büyük bir kazanım oldu. Bize hayata bambaşka bir pencereden bakmamıza vesile oldu. Üniversitenin sadece bilgi aktarım aracı olmadığını, aynı zamanda fikirleri ve değerleri anlama, yorumlama becerisi kazandıran bir görev ifa ettiğini üniversitemiz bize somut bir şekilde kanıtlamıştır. Üniversite hayatımız boyunca öğrendiklerimizle kalmayıp, yaşadığımız bilgi çağma uygun olarak sürekli kendimizi geliştirme, bilgilerimizi güncelleme ve mesleğimizi en iyi şekilde icra etme çabası içinde olmamız gerektiğinin farkındayız. Çünkü ülkemizi daha da ileri gelişim seviyelerine taşımak zorundayız” dedi.

“Kastamonu’da yurtlarımızda 6 bin öğrenciyi barındırıyoruz”

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise, Kastamonu Üniversitenin 2011 yılından itibaren gelişme gösterdiğine dikkat çekerek, şuanda üniversitenin 29 bin civarında öğrencisinin bulunduğunu kaydetti. Kastamonu Üniversitesinin Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri haline geldiğine işaret eden Çelik, Kastamonu’ya da zaten böyle bir üniversitenin yakışabileceğini ifade ederek, “Bir üniversitenin veya üniversite öğrencilerinin tercihte bulunabilmesi için bazı kriterleri var. Bir ilde başta barınma ihtiyacı olmak üzere sosyal ve diğer ihtiyaçları da tercih etmesinde etken oluyor. Kastamonu’daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 4 yurdumuzda 6 bin civarında öğrenci barındırıyor. Bu Türkiye’deki diğer üniversitelere göre önemli bir orandır. Şuanda projesi ve inşaatı devam eden yurtlarımız da bittiğinde ilçelerimizle birlikte 5 bin civarında öğrencimizi de önümüzdeki yıllarda KYK yurtlarında misafir edeceğiz” diye konuştu.

Kastamonu’nun Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu hatırlatan Çelik, “Tarihi, doğal güzellikleri, vizyonumuz ve misyonumuz, bu başkentlik sıfatına layık olduğunu gösteriyor. Sizlerde mezun oluyorsunuz, inşallah sizlerde gittiğiniz yerde inşallah Kastamonu’nun gönüllü turizm elçileri olacaksınız. Sizlere bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Üniversitemizle birlikte şehrimizin de gelişmesi bizleri gururlandırıyor”

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da, şehrin 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu hatırlatarak, “Bu bizi gururlandırdı ve onurlandırdı. Sizlerle bir takım faaliyetleri birlikte yürüttük. Bundan sonrada yürütmeye devam edeceğiz. Bizim, en büyük avantajımız Türk dünyasından 2 binin üzerinde öğrencimiz var. Buda bizim gurur kaynağımız. Yaptığımız bütün çalışmalarda onların desteğini gördük. Kastamonu Üniversitesi hızla gelişiyor. 30 bine yaklaşan öğrencisi var. Bu yüzden çok mutluyuz. Çünkü bir belediye başkanı olarak en büyük isteğimizden birisi de üniversitemizin olmasıdır. Aynı zamanda üniversitemizle birlikte şehrimizin de gelişmesidir. Hızlı ve iyi gelişen bir üniversitemiz, iyi eğitim veren ve fiziksel olarak iyi imkanlar sunun, kaliteli ilim ve bilim üreten üniversitemiz olduğu için gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kastamonu’da yerel yönetim olarak üniversiteye ellerinden gelen desteği verdiklerini belirten Başkan Babaş, şöyle konuştu:

“Özellikle kampüs bünyesinde iki ayrı nokta çorba dağıtımı yapıyoruz. Öğle saatlerinde de pilav ikramında bulunuyoruz. Bunların yanında kampüs içerisinde bir otobüsümüz var ve üniversite içerisinde servis taşımacılığı yapıyor. Çevre düzenlemelerinde elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. TEKNOKENT kurulunda yine paydaş kuruluş olarak Kastamonu Belediyesi da bulunuyor. Ayrıca öğrencilerimizin taraf ve görüşleri doğrultusunda KYK yurtlarından üniversite girişine kadar otobüs ücretlerinin düşürülmesini istemişlerdi. Şunda bunu uygulamaya aldık ve inşallah bunun mesafesini biraz daha uzatmayı planlıyoruz. Bu hafta yine üniversitemiz içerisinde bir çalışma başlatacağız ve bütün yolları asfaltla kaplayacağız. Bunun çalışmasını artık başlattık”

“6 bin 155 öğrencimiz bugün mezun oluyor”

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ise, üniversitelerin ilim yuvası olduğunu ifade ederek, Kastamonu Üniversitesinden 2017-2018 akademik yılında 6 bin 155 öğrencinin mezun olduğunu kaydetti. Bugün mezun olanların Kastamonu Üniversitesinin 12’inci mezunlarını olduğunu söyleyen Rektör Aydın, “Üniversitemizin 12’nci mezunlarısınız. Bugün emeklerinizin karşılığını alma günüdür. Bu memleket, bu vatan, bu devlet, çok mukaddestir, mübarektir. Vatansızlığın acısını hiç yaşamamış nesiller olarak sizler geleceğimizin ve istiklalimizin teminatı olunuz. Bu al bayrağın gölgesinde bu memlekete, bu millete hizmet ediniz. Bu millet her türlü hizmete layıktır. Sizi bu aşkla bu şevkle bu inançla gönderiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Ayrıca akademik yıl boyunca çeşitli spor branşlarında derece elde eden öğrencilere de ödülleri verildi. Üniversite marşını okuyan öğrencilerin topluca yemin etmesi ve keplerini havaya atmasından sonra düzenlenen konserle mezun olan öğrenciler gönüllerince eğlendi.