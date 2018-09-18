Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz

Vali Karadeniz, dolu yağışının ve sel baskınlarının da yaralarının sarıldığını kaydetti.

Kastamonu'da Ahilik Haftası kutlamaları başladı. Bu kapsamda Kastamonu Ticaret İl Müdürü Sefa Özata ile Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili Ufuk Dravor, esnaf odaları temsilcileriyle birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Ziyarette Ahilik kültürü ve geleneğinden bahseden Vali Yaşar Karadeniz, “Ahilik geleneği, esnaf geleneğimizde kültüre sahip eski bir gelenektir. Esnafımızın kendi içerisinde hem gelişimi hem de disipline edilişi ve birbiriyle dayanışma içerisinde olması ana felsefesi üzerinde kendi kuralları olan önemli bir sosyal kurumdur. Aslında bu geleneğe bugünde ihtiyacımız var. Bundan sonrada sürdürülmesi gerekiyor. Sadece törensel boyut olarak kalmamalı, bütün esnafımızın ahilik kültürünü ve ahilik geleneğini benimsemesi gerekiyor” dedi.

“Elektrik verilemeyen köyümüz şuanda kalmadı”

Kastamonu'da, geçtiğimiz hafta Perşembe günü büyük bir dolu yağışının yaşandığını hatırlatan Vali Karadeniz, “Aynı anda Taşköprü'nün birkaç köyünde de sel oldu. Bunun yaralarını sarmaya çalışıyoruz. 180'den fazla köyümüzün elektrikleri kesikti. Bugünden itibaren elektriği kesik olan köyümüzde kalmadı. Bununla birlikte hasar tespit çalışmalarında da ciddi bir mesafe kat ettik. Zarar tespit çalışmalarımız devam ediyor, fakat bugün itibariyle bina kısımları büyük ölçüde bitmiş olacak” diye konuştu.

“Esnaflarımızla ilgili şikayetler Ticaret İl Müdürlüğümüzce inceleniyor”

Vatandaşlardan dolu yağışının ardından esnaflarla ilgili şikayetler geldiğini söyleyen Vali Karadeniz, “Özellikle camları kırılan, kaportası ezilen vatandaşlarımızın başvurduğu yerler bu işleri yapan esnaflarımız. Bu esnafımızın da ahilik kültürünün birer temsilcisi olduklarını hissettirir derecesine bunun bir fırsat günü değil bir dayanışma günü olduğunun bilincini yaşayarak kendilerine gelen müşterilerine başta fiyat olmak üzere, daha sonrada yaptığı işin kalitesi itibariyle bunun önemini benimseyeceklerdir. Verdiği fiyatları da yaptıkları işin kalitesini de buna yapacaklardır. Ahilik kültürünün göstergesi, bu felaketler sonrasında yaşanan gelişmelerin bize gösterdiği kanaatindeyim. Esnafımızın bu duyarlılıkla hareket edeceğinin inancı içerisindeyim. Vatandaşlardan şikayetler geldi. Fakat şikayetler Ahmet ile gelmiştir, Mehmet ile ilgili gelmiştir, bu bütün esnafımız için geçerlidir değildir. Bunu şuanda ön yargılı olarak konuşmamız doğru olmayabilir. Ama bizlere gelen şikayetler Ticaret İl Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmıştır” şeklinde konuştu.

“Kaskosu olmayan araçlar için istenilen ödeneğe sıcak bakılıyor”

Bu akşam tekrar AFAD İl Müdürlüğümüzden tekrar bir değerlendirme alacağız. 8 bin civarında araç bize başvuruda bulundu. Hasar tespiti yapılan binalarla ilgili sayılarında sanıyorum 3 binlere ulaşacağını düşünüyorum. Şuanda tek sıkıntımız Kasko'su olmayan araçlarda. Kasko'su olmayan araçlarımızla ilgili talebimiz bulunuyor. Bu talebe sıcak bakılıyor ama henüz netlik kazanmış bir şey yok. Bize yapılan bu başvurular 8 bin aracın hepside kaskosuzsa, bu kadar aracın trafikte kaskosuz gezdiğinin bir göstergesidir.

“Su, un ve salçada yüzde 100 zam artışı oldu”

Kastamonu Ticaret İl Müdür Sefa Özata da, gıda maddelerinde su, un ve salçada yüzde 100 zam artışının yaşandığını belirterek, şunları kaydetti: “Elimizden geldiği kadar imkanlar doğrultusunda denetimlere çıkıyoruz. Gezmiş olduğumuz iş yerlerinde şuana kadar gıda maddeleri ürünlerinden su, un ve salçada yüzde 100'e yakın bir artış olduğu görüldü. Bunlarla ilgili yapılan çalışmaları her gün rapor edip bakanlığımıza gönderiyoruz. Bakanlığımızda bu tip firmalara cezai işlem uyguluyor. Sanayi esnafımızı gezdik, parçacıları gezdik, şuanda zaten olağanüstü bir durum yok. Başkanımızın dediği gibi şuanda dışarıdan takviye olarak oto camcısı veya göçük düzeltmek için buraya dışarıdan esnaflar gelip burada yüksek fiyat çekenleri bir nevi aşağıya çekmiş oldu”

“Devletimizin aldığı tedbirler, Odamızın ve halkımızın tepkisiyle geri adım atmak zorunda kalındı”

Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili Ufuk Dravor ise, “Dolu yağışı sonrası sanayi esnaflarımızda bizim burada da münferit olarak cam takanlarda olsun sayısı çok az olduğundan, çatı ustalarımız olsun, elle sayılır kadar güneş enerjisi takanlar, biranda çok hızlı bir yığılma olduğundan arkadaşlarımız buna cevap veremedikleri için kimine fiyat fazla geldi, kimine de fiyatları kafadan verdiler. Bundan birkaç gün içerisinde geri dönüş sağlandı. Hem devletimizin almış olduğu tedbirler hem de yapılan denetimler sonucunda fiyatlar makul seviyeye kadar geriledi. 8 bin aracın kırılan cam oranının yüksek olmasından dolayı dışarıdan gelen arkadaşlarımızdan destek istemesiyle veya dışarıdan gelen esnaf arkadaşlarımızla piyasa normal hale geldi. Fırsat kovalayanlar, ahilik kültüründen ders almamış insanlar zaman zaman ortaya çıkıyor. Ama biz, bunlara hem devletimizin yapmış olduğu tedbirlerle hem de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin tepkisi, halkımızın ve tüketicilerimizin tepkileriyle bundan geri adım atmak zorunda kalıyorlar. Bundan da memnuniyet duyuyoruz”

Ziyaretin ardından Dravor, Vali Karadeniz'e plaket takdim etti.