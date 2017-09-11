Kastamonu ve Sinop’ta, defne üretiminde hedefler aştı

Bu çerçevede Kastamonu ve Sinop’ta 2017 yılı için koyulan defne üretim hedefleri aşıldı. Bu yılın tamamında 950 ton üretim yapılması hedeflenmişken, yılın ilk yarısı itibarıyla 845 ton üretim gerçekleşti.

Dünya nüfusunun sürekli artması, insan ihtiyaçlarının da artmasına ve çeşitlenmesine yol açıyor. İnsanların besin temini konusunda bilinçlenmeleri, sentetik maddelerden mümkün olduğunca korunma istekleri, ekolojik veya tabiattan toplanan ürünlere olan talebi artırıyor, bu ise odun dışı orman ürünlerine yansıyor. Ülkenin odun dışı orman ürünlerinden ve önemli tıbbi aromatik bitkilerinden birisi olan, ayrıca dış ticaretimizde de önemli yer tutan Akdeniz Defnesi de bu talepten nasibini alıyor.

Defne Eylem Planı, 2016 yılında hayata geçti

Bu çerçevede defnenin tabii yayılış alanlarından yapılan yaprak ve tohum faydalanmalarının sürdürülebilir nitelikte olmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, üretimde yaşanan değer kayıplarının azaltılmasını ve orman köylüsünün gelirlerinin artırılmasını sağlamak maksadıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2016 yılında “Defne Eylem Planı”nı hayata geçirmişti.

Bu eylem planı kapsamında ise Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nün görev alanına giren Kastamonu ve Sinop’ta yılın ilk yarısında yıllık programa yakın defne üretimi yapılması yüzleri güldürdü.

Kastamonu ve Sinop’ta 2017 defne üretim hedefi 1300 tona yükseltildi

Bu iki ilde 950 ton olan 2017 yılı defne üretim programına karşılık Haziran ayı sonu itibarıyla 845 ton üretim gerçekleşmesiyle ortaya da önemli bir ekonomik potansiyel çıktı. Sadece Cide ilçesinde 200 ton programa karşılık 450 ton defne üretilmesi yılsonu için de beklentileri önemli ölçüde artırdı. Bu durum karşısında defne üretim hedefi revize edilerek, 2017 yılı sonu itibarıyla üretim hedefi bin 300 tona yükseltildi.

Yemeklerde özellikle aroması için aranan bir ürün olan defne yaprağının kurutulmuş ton fiyatı yaklaşık 9 bin lirayı buluyor. Söz konusu üretim ile 1 milyon lira civarında gelir elde edilmesi bekleniyor.

Türkiye’de defne ihracatı sürekli artıyor

Kastamonu ve Sinop’ta gerçekleşen bu üretim miktarlarının kendilerini de memnun ettiğini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise “Geçen yıl uygulamaya koyduğumuz Defne Eylem Planı ile bu üretimleri daha da yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz. Dünyada önemli bir üretici konumunda bulunan ülkemiz defne hususunda yıllar itibarıyla sürekli ihracat gelirlerini artırıyor. 2005 yılı defne ihracat geliri yaklaşık 12 milyon dolar olan Türkiye’nin 2016 yılı ihracat geliri 40 milyon doları aşmış durumda bulunuyor. OGM’de defne üretimi ve defnenin korunması için çalışmalarını sürdürüyor. 2005 yılında OGM’nin 6 bin 436 ton olan defne üretimi 2016 yılında yaklaşık 22 bin tona yükseldi “değerlendirmesinde bulundu.

Orman köylüsüne yeni gelir kapıları açılıyor

Eylem planı ile üretimin artmasıyla o civarda yaşayan halka alternatif gelir kaynaklarının da sunulduğunu söyleyen Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Üretimin içinde yer alan orman köylümüze yeni gelir kapıları açılıyor ve dolayısıyla hayat şartları yükseliyor” diye konuştu.