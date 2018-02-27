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27 Şubat 2018 14:04

Kastamonu ve Sinop’ta orman köylülerine 5 milyon TL destek

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kastamonu ve Sinop’ta orman köylülerine 5 milyon TL destek sağladı.

Kastamonu ve Sinop’ta orman köylülerine 5 milyon TL destek

27 Şubat 2018 14:04


Orman ve Su İşleri Bakanlığı, orman köylerinde yaşayan vatandaşlara destek vermeye ve gelir düzeylerini artırmaya devam ediyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından orman köylerinde yaşayanların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla geliştirilen projeler ülke genelinde ara vermeden uygulanıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nce (OGM) bu projelerin devam ettiği Kastamonu ve Sinop’ta orman köylülerine 2017 yılında takriben 5 milyon TL kredi desteği verildi.


Kastamonu ve Sinop’ta orman köylülerine 5 milyon TL destek


Bölgelerin coğrafi şartları göz önüne alınarak uygun projeleri hayata geçiren Orman ve Su İşleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Kastamonu ve Sinop illerinde güneş enerjisi, süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, besi sığırcılığı, manda yetiştiriciliği ve fenni arıcılık gibi konularda orman köylülerine takriben 5 milyon TL kredi desteği sağladı. İki ilde toplamda 102 aileye güneş enerjisi, 112 aileye süt sığırcılığı, 6 aileye süt koyunculuğu, 10 aileye besi sığırcılığı, manda yetiştiriciliği, 107 aileye ev elektrik tesisatı yenilenmesi ve 18 aileye de fenni arıcılıkta olmak üzere toplam 406 aileye takriben 5 milyon TL tutarında kredi desteği verildi. Bunların yanı sıra Tosya ilçesinde bulunan Karaköy Kooperatifine de 45 bin 118 TL’si hibe olmak üzere 225 bin 591 TL iş makinası desteği sağlandı.


Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlık olarak orman köylülerini de düşündüklerini onların kalkınmalarını desteklemek maksadıyla çeşitli projeler geliştirdiklerini ve bu projelerle vatandaşlara ek istihdam alanları oluşturduklarını söyledi. Orman alanlarında yürütülen faaliyetlerde de orman köylülerini işçi olarak çalıştırdıklarını kaydeden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu tür projelere devam edeceklerini belirtti.




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