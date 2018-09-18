Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman'ın açıklamalarına atıfta bulunarak, “Kastamonu Hayvan Pazarında hayvanlar, gerekli şekilde dezenfekte edilmiyor, muayene ve kontrolü de yapılmıyor” dedi.

Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, geçtiğimiz günlerde Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman'ın çıkan açıklamalarını hatırlatarak, eleştirilerde bulundu. Hayvan Pazarının özel bir kuruluş tarafından işletildiğini ve girişlerde gerekli şekilde dezenfekte edilmediği yönünde incelemelerinin bulunduğunu ifade eden Maşalacı, “Buradan hatırlatmak ve sormak isteriz, Kastamonu Hayvan Pazarı özel bir kuruluş tarafından işletilmekte olup, yaptığımız incelemeler neticesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün açıklamalarının aksine hayvan pazarına girişte gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmadığı ve hasta hayvanlarında pazar yerine alınarak sağlıklı hayvanlara hastalık bulaştığı ve sonrasında da çeşitli hastalıkların hayvanların bulunduğu işletmeye, köye ve ilçeye bulaşarak halk sağlığını da tehdit ettiği ifade edilmektedir” diye konuştu.

Maşalacı, cevaplandırılmak üzere Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman'ı şu soruları yöneltti: “Kastamonu Hayvan Pazarı, hayvan satış yerlerinin ruhsatlandırılma ve denetleme, usul ve esasları hakkında yönetmelik çerçevesindeki uygunluğu nedir? Pazara gelen gerekli dezenfeksiyon işlemleri kim tarafından ve ne kadar düzenli yapılmaktadır? Pazara giren hayvanların muayenesini kim yapmaktadır? Ayrıca komşu ilimiz olan Çorum ilinde hayvan pazarının kapatılmasının gerekçesi olan ve Kastamonu'da şap hastalığının olduğu iddiası ne kadar doğrudur? İlimiz hayvan pazarına komşu illerden gelen kulak küpesi TR 19'la başlayan hayvan var mıdır, varsa müdürlüğünüzce ne gibi işlem yapılmaktadır?”