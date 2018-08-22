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22 Ağustos 2018 16:36

Kastamonu’da 1 ev kül oldu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Hoca köyü Sorguncuk Mahallesi’nde çıkan yangında 1 ev yanarak kül oldu.

Kastamonu’da 1 ev kül oldu

22 Ağustos 2018 16:36


Alınan bilgiye göre, ilçeye 43 kilometre mesafede bulunan Hoca köyü Sorguncuk Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına köylüler anında müdahale etti ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Taşköprü Belediyesi ve Taşköprü Orman İşletmesine ait arazözler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yanan evden çıkan kıvılcımlar köyün ormanlık alanda bulunması nedeniyle yakındaki ormanlık alana da sıçradı ancak itfaiye ekipleri yangının büyümesine izin vermedi. Yangında Celal Kösemeci’ye ait ahşap ev tamamen yanarak kül oldu. Yanan evde ikamet eden Celal Kösemeci ve ailesi şans eseri bayram ziyareti için komşuda bulunuyordu ve olası bir olumsuzluk yaşanmadı.


Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.




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