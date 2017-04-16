Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 12:05

Kastamonu’da 1 ev ve samanlık kül oldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 1 ev ve samanlık tamamen yandı.

Kastamonu’da 1 ev ve samanlık kül oldu

16 Nisan 2017 12:05


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 7 kilometre mesafede bulunan Suluca köyü Yeşilyurt Mahallesi’nde Hüseyin Kılıç’a ait evde sabaha karşı yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında, köy meydanında bulunan köpeklerin havlaması ile köylüler uykularından uyandı. Köpek seslerine uyanan köylüler, alevleri görünce hemen yardıma koştu. Yanan evde uyuyan 3’ü çocuk 6 kişi daha sonra alevler içerisinden kendilerini dışarı attı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra yangın yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Müdahalenin ardından kontrol altına alınan alevler söndürülürken evdeki eşyalar tamamen yandı. Yangın yerinden uzun süre ayrılmayan Kılıç ailesi ise gözyaşları içinde yanan evlerini izledi. Yangın sonrası jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
19
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    Yağmurlu
    19°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    20°C
KASTAMONU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:06
  • Güneş :05:56
  • Öğle :12:56
  • İkindi :16:41
  • Akşam :19:33
  • Yatsı :21:11
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!