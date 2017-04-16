Kastamonu’da 1 ev ve samanlık kül oldu

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 7 kilometre mesafede bulunan Suluca köyü Yeşilyurt Mahallesi’nde Hüseyin Kılıç’a ait evde sabaha karşı yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında, köy meydanında bulunan köpeklerin havlaması ile köylüler uykularından uyandı. Köpek seslerine uyanan köylüler, alevleri görünce hemen yardıma koştu. Yanan evde uyuyan 3’ü çocuk 6 kişi daha sonra alevler içerisinden kendilerini dışarı attı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra yangın yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Müdahalenin ardından kontrol altına alınan alevler söndürülürken evdeki eşyalar tamamen yandı. Yangın yerinden uzun süre ayrılmayan Kılıç ailesi ise gözyaşları içinde yanan evlerini izledi. Yangın sonrası jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.