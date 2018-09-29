Kastamonu'da 105 kilometrelik "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" sona erdi

Kastamonu Valiliği ile Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4 günlük "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" sona erdi.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin taşındığı İnebolu-Kastamonu arasındaki 105 kilometrelik yolda düzenlenen Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, Türkiye'nin birçok ilinden yaklaşık 400 katılımcıyla İnebolu'dan başladı. Kastamonu Valiliği ile Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İnebolu, Küre, Seydiler ve Kastamonu Belediyelerinin de desteklediği 4 günlük yürüyüşte 105 kilometrelik parkur Kastamonu'da sona erdi. Yürüyüşe katılanlar için Kışla Parkı'nda karşılama yapıldı. Grup daha sonra ellerindeki Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na kadar yürüdü. Vatandaşlar da evlerinden Türk bayrakları sallayarak yürüyenlere sevgi gösterisinde bulundu. Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından en genç katılımcılara Vali Yaşar Karadeniz tarafından hediye takdim edildi.

Törende konuşan Vali Karadeniz, “Yaklaşık 100 yıl önce bu topraklarda verilen büyük ve zorlu mücadelenin yeni nesillere sağlıklı bir şekilde o duygu ve o yürek birliği içerisinde aktarılması için buradayız. Atalarımızın, büyüklerimizin bizler için yaptığı fedakarlığın büyüklüğünü bizati yaşayarak sizlerde gözlemlediniz. Bu yolu daha anlamlı kılmak adına yaklaşık 1 yıldır Orman ve Su İşleri Bakanlığımız bünyesinde bulunan Milli Parklar Genel Müdürlüğünde İstiklal Yolu'nun bir milli parka dönüştürülmesi konusunda çalışmalar başlatılmıştır. Projede de ciddi manada mesafe katedilmiştir. Bu projenin ilk kısmı İnebolu-Ankara, ikinci kısmı da Ankara-İzmir güzergahı olacaktır. Dolayısıyla istiklalimize giden yol, büyük bir etkinlik yolu ve tarihi bir güzergah olarak milli parka dönüştürülecektir. İnşallah bu çalışma kısa sürede sonuçlanır ve bundan sonraki İstiklal Yolu yürüyüşlerimizi bu milli park üzerinde yapmış oluruz ve bu yürüyüşlerimizin de daha anlam taşıması ve değerinin artmasını sağlar diye düşünüyorum” dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, “İnebolu'dan İzmir'e kadar uzanacak İstiklal Yolu Projemiz bulunuyor. İlk etabı İnebolu-Kastamonu, ikinci etabı da Kastamonu-İzmir olacak. Bu projede İstiklal Yolu güzergahı üzerindeki yerler tamamen ıslah edilecek. Bu vesile ile Türkiye tarihindeki yerini tamamen almış olacak. Ben, bu maneviyatı, vatanseverliği ifade eden bu yürüyüşümüze katılan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yerelde de biz bu konu ile ilgili her türlü imkanlarımızı seferber ediyoruz. Şerife Bacılarımızı, Nene Hatunlarımızı hiçbir zaman unutmadık ve unutturmayacağız. Bu bizim en büyük hedeflerimizden birisidir. Çünkü hala daha gelecekte de bizim bu birlik ve beraberliğe, bu vatanseverliğe ve bu toprak sevgisine ihtiyacımız var. Bu nedenle de bu birlik ve beraberlik içerisinde olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl tekrar burada buluşmuş oluruz” diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak da, “İstiklal Yolu birçok kahramanlar ortaya çıkarmıştır. Şehit Şerife Bacılar, Salih Kadı Reisler, Halime Çavuşlar ve birçokları. Bu kahramanlarımızı anmak, gençlerimize bunları aktarmak için her yıl İstiklal Yolu Yürüyüş programı düzenliyoruz. 2008 yılından bu yana Kastamonu Valiliği önceliğinde, Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde bu yürüyüşler gerçekleştirilmektedir” şeklinde konuştu.

Yürüyüşe Zonguldak'tan katılan Zeki Yılmaz, “İlk defa katılıyorum. Daha önceden bir türlü fırsat bulamamıştım. Yürüyüş genel olarak iyiydi. İlk gün yağmurlu geçti, bu da biraz sıkıntı oluşturdu ama diğer günler iyiydi. Geceleri biraz hava soğudu. Tedbirlerimizi aldık, belediyelerimiz yardımcı oldu. Yiyecek içecek imkanlarımız iyiydi. Bu yürüyüşte Şehit Şerife Bacı'nın geçtiği yollardan geçtik. Yürüdüğü yollardan yürüdük. Bu yürüyüş aslında şehit Şerife Bacı'nın yürüdüğü yolun yarısı bile değil. Biz, burada yürüdük manevi olarak anmak için. Bu vesile ile şehit Şerife Bacı'yı anıyoruz. Bütün Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe Kastamonu'dan katılan Sadık Bekar da, “11'incisini yaptığımız bu yürüyüşte parkurumuz biraz zor geçti. Yağmur ve yağışlı havaydı ilk günler, sonraki günler iyiydi. Katılımcıların yürüyüşü ilimizin tanıtımı için çok önemli ve gençlere örnek olması için İstiklal Yolu Yürüyüşü'nü bu yıl da bu şekilde tamamlamış olduk” dedi.

Yürüyüşe Bursa'dan katılan Figen Miyanyeli de, şunları kaydetti:

“İstiklal Yolu Yürüyüşü ve şehit Şerife Bacı'yı anma etkinliklerine katıldım. 105 kilometre yürüdük. Çor zorlu hava şartları vardı, mekan şartları da zorluydu ama belediyeler ellerinden geleni yaptılar. Üç öğün yemeklerimizi dağıttılar. Çor güzel yeni arkadaşlıklar tanıdık. Duygusal anlar yaşadık. Şuanda yürüyüşümüz bitti.”