Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 14:27

Kastamonu’da 157 kaçak göçmen yakalandı

Kastamonu’nun Cide ilçesi Yenice köyünde Suriye uyruklu 157 kaçak göçmen yakalandı.

Kastamonu’da 157 kaçak göçmen yakalandı

11 Eylül 2017 14:27


Edinilen bilgiye göre, Romanya’ya gitmek üzere Kastamonu’ya gelen Suriye uyruklu 157 kaçak göçmen, Cide ilçesi Yenice köyünde jandarma ekiplerince yakalandı. Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen kaçaklar, kapalı spor salonuna yerleştirilerek erzak dağıtıldı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu İl Göç İdaresine teslim edilecek. Kaçak göçmenlerin buradan da Hatay’a gönderilecekleri öğrenildi. Kaçak göçmenlerden 37’sinin çocuk, 34’ünün kadın ve 86’sının erkek olduğu belirtildi.


Cide’nin İlyasbey köyü yakınlarında da yaklaşık iki hafta önce Romanya’ya gitme hazırlığı yapan 255 kaçak göçmen yakalanmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Açık
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç