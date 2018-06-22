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22 Haziran 2018 15:27

Kastamonu’da 17 yaşındaki genç denizde boğuldu

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde denize serinlemek için giren genç, boğuldu.

Kastamonu’da 17 yaşındaki genç denizde boğuldu

22 Haziran 2018 15:27


Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Karacakaya köyünde ikamet eden 17 yaşındaki Samet Özcan, serinlemek için arkadaşıyla birlikte Çatalzeytin Ginolu Koyu’nda denize girdi.


Samet Özcan, bir süre sonra dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Bunun üzerine karaya çıkan arkadaşı, jandarma ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.


Olay yerine gelen jandarma ve 112 acil servis ekipleri, Samet Özcan’ı karaya çıkartarak müdahalede bulundu. Tüm çabalara rağmen Samet Özcan kurtarılamadı.


Samet Özcan’ın cansız bedeni, Çatalzeytin Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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