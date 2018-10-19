Kastamonu'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Türkiye Muhtarlar Derneği Şubesi ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sundu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene kurum kuruluş amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda muhtar katıldı.

İlk olarak Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen programda Atatürk Anıtına muhtarlar adına çelenk sunumu yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkiye Muhtarlar Derneği Şube Başkanı Mehmet Leblebicioğlu: “Muhtarlar gününün 4'üncü yılı kutlamak üzere bir aradayız. Kuruluşundan bu yana geçmişlerde muhtarlarımız zaman zaman çok zorluklar çekerek görev yapmışlardır. Uzun yıllar devam eden o savaş dönemlerinde zoraki yaşamlarını sürdüren ecdadımıza sıkıntı veren hainlere karşı muhtarlarımız kolluk kuvvetlerine yardımcı olarak çok büyük destek sağlamışlardır. Bugün yine ülkemiz üzerinde o gün yapamadıkları hain planları uygulamak isteyenlere karşı, muhtarlarımız devletin emrinde yılmadan çalışacaktır. Muhtarlarımız resmi kurumların hemen hemen hepsi ile irtibat içindedir. Bölgesindeki insanların huzur ve refahı için muhtarlarımız ellerinden geleni yapmaktadır. Cumhurbaşkanımız bize verdiği gün, muhtarlarımıza anlamlı bir hediyedir. Hizmet aşkıyla görev yapıp aramızdan ayrılarak ahirete giden muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz” dedi.

“50 Bin 175 muhtar görev yapmaktadır”

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu ise; “19 Ekim Muhtarlar Günü Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere bir lütfu ve hediyedir. 19 Ekim 1829 kurulan muhtarlık müessesinin 189'uncu, Muhtarlar Günü'nün ise, 4'üncü yılını kutluyoruz. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan muhtarlık müessesi yerel yönetimlerin en küçük birimlerini oluşturmaktadır. Yerel yönetimler gerek demokratik hayatta oynadıkları roller, gerekse kamu hizmetlerin halka sunulmasında yüklendikleri fonksiyonlar nedeniyle halkın yönetime katılmasının ilk aşamasıdır. Muhtar kelime anlamı ile Türk toplumunun tarihsel nitelikleri ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Başka bir değişle söz sahibi, seçilmiş anlamı da taşımaktadır. Nasıl siyasi partilerimiz, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıysa, muhtarlarımızda demokrasinin vazgeçilmez unsurdur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ‘Muhtar demokrasinin temel taşıdır.' Türkiye'de 18 bin 292 köy, 31 bin 883 mahalle olmak üzere 50 bin 175 muhtar görev yapmaktadır. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ile ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, bir yandan da çağdaş kamu yönetim anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir” şeklinde konuştu.

“189 yıllık merkezi yerel idareleri temsil eden kurumlardır”

Muhtarlar kurumunun 189 yıllık bir tarihe sahip olduğunu ifade eden Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, “Muhtarlara 82 değişik kanunda toplam 354 madde de görev verilmektedir. Görev ve sorumluluğu olan muhtarın hiç yetkisinin olmayışı da düşündürücüdür. Bugün bakıldığında 94 yıllık köy kanunu, 74 yıllık mahalle kanunu ile sorunlara çözüm üretmeye çalışan bir muhtarlık müessesini görüyoruz. Yerel yönetimlerin en küçük birimi olan muhtarların belki özlük hakkı sorunları çözüldü ama hizmet edebilir alanında her geçen gün daraldığını görülüyor. Muhtarların 189 yıllık merkezi yerel idareleri temsil eden kurumlar arasında siyasal barışın sağlandığı tek müessese olduğu unutulmamalıdır. Çünkü temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti mühründen alan müessese siyasallaşmamış, tek çözüm merkezidir. Bu nedenledir ki seçmen, muhtarın kapısın 24 saat çalabileceği, siyasal değil çözüm merkezi olduğunu bir bildiği kurumu kendisine daha yakın bilmektedir. Bizlere göre dünyada örneği olmayan en önemli işlevi de genel, yerel idare arasındaki iş yükünü çoğaltacak ve zaman zaman çatışma oluşturacak ortamlardan uzak, vatandaşla devlet kurumlarını karşı karşıya getirmeyen aracı kurum olarak bu sistemde yer almıştır” ifadelerini kullandı.