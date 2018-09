Kastamonu'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü tüm Türkiye'de olduğu gibi Kastamonu'da da coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında yapılan törene Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Per. Alb. Gamze Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü, Metin Turgay Karabulak, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı Ali Cesuroğlu, gaziler, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program Atatürk Anıtına çelenklerinin sunulması ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Kastamonu Halk Eğitim Merkezine geçildi. Burada protokol ve vatandaşlara seslenen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı Ali Cesuroğlu, “Bundan 100 sene önce ülkemizi işgal teşebbüsünde bulunan küresel güçlerin, bugün terörü canlandırma gayreti içerisinde oldukları görülmektedir” dedi.

Programların devamında Kastamonu Valiliği tarafından gazi ve gazi yakınları onuruna yemek verildi. Programda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Tabi ki biz hem yerel hem de genel bağlamda her zaman sizlerle biriz ve beraberiz. Size her vesileyle her zaman ne gibi sorununuz olursa yardım etmeye de gayret gösteriyoruz. Valimizden, aile, sosyal politikalar müdürlüğümüz, vekillerimiz, siyasi partilerimiz yani sivil toplum örgütlerimize kadar hep beraber biriz, beraberiz. Başkanımızın da bir teklifi oldu. Bir de gaziler bahçesi veya gazi parkı adı altında önümüzdeki günlerde güzel bir yer inşa etmeyi düşünüyoruz. Bunu da birlikte beraber böyle güzel bir ortamda açmak bizlere nasip olur” diye konuştu.

Program protokol konuşmalarının ardından sona erdi.