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30 Ağustos 2018 16:06

Kastamonu’da 1963 mezunları, 45 yıl sonra bir araya geldi

Kastamonu’nun Araç ilçesinde öğrenim gören 1963 kuşağında mezun olan öğrenciler, 45 yıl sonra bir araya gelerek hasret giderdiler.

Kastamonu’da 1963 mezunları, 45 yıl sonra bir araya geldi

30 Ağustos 2018 16:06


Araç Turizm Derneği Başkanı Aziz Özelci’nin girişimleri sonucu bir araya gelen 1963 kuşağı mezunlar Araç’ta bir otelde buluştu. Sosyal medya üzerinden grup kurarak birbirleriyle haberleşen 1963 kuşağı dönem arkadaşlar, çeşitli illerden gelerek 45 yıllık okul arkadaşları ile hasret giderdi. Araç’ta sabah kahvaltısıyla başlayan buluşma günü, öğle yemeği ve sonrasında mezun oldukları okulları ziyaretle devam etti.


45 yıl sonra okul arkadaşlarıyla bir araya gelen Aziz Özelci, “45 yıldır arkadaşlığımızın aslında kalplerde hep var olduğunu görmek ve bunun dostlukla devam edeceğini bilmek bizim için çok değerli. Farklı illerden gelen arkadaşlarımızla yıllar sonra hasret gidermek beni çok mutlu etti. Bol bol hasret giderdik. Bundan böyle her yıl buluşacağız” diye konuştu.


Hatıra fotoğrafı da çektiren 1963 kuşağı dönem arkadaşları gün boyu beraber vakit geçirmelerinin ardından, seneye buluşmak üzere sözleşerek ayrıldılar.




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