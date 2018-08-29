Kastamonu’da 2 kişiyi öldüren cinayet zanlısı teslim oldu

İddialara göre, 26 Ağustos Pazar akşamı Cumhuriyet Meydanı’nda daha önceden aralarında husumet bulunan ve yaşanan olayda hayatını kaybeden Murat Pehlivan ve Mehmet Karaoğlu ile H.Ö. arasında telefonda tartışma çıktı. Tartışmanın devam etmesi üzere gece saat 20.00 sıralarında Meydan Kıraathanesine giden H.Ö., husumetli olduğu Mehmet Karaoğlu, Murat Pehlivan ve Volkan Karakoyun arasında silahlı kavga yaşandı. Olayda ağır yaralanan Mehmet Karaoğlu ve Murat Pehlivan, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Karaoğlu (28) ve Murat Pehlivan (27) kurtarılamadı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Volkan Karakoyun ise, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayda seken kurşunlardan dolayı yoldan geçerken ayağından yaralan İsmail T. ise Tosya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Silahlı kavga sonrası olay yerinden kaçan ve cinayet şüphelisi olarak her yerde aranan H.Ö., aradan geçen 3 günün ardından emniyet güçlerine teslim oldu.

“Susma hakkımı kullanıyorum”

Cinayet şüphelisi Hüseyin Ö., bu sabah saat 05.00 sıralarında Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek silahıyla birlikte teslim oldu. Tosya Devlet Hastanesinden alınan sağlık raporu sonrası Hüseyin Ö., Tosya Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde ‘susma hakkımı kullanmak istiyorum’ diyen cinayet şüphelisi Hüseyin Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kastamonu Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olayla ilgili olarak cinayet şüphelisi Hüseyin Ö.’nün çocukları Abdurrahman Ö. ve Bayram Ö., gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.