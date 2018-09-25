Kastamonu'da 2 saat arayla aynı nokta ikinci kaza: 1 Ölü

Kastamonu'da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yoldan çıkan otomobil kaldırımdaki ağaca çarparak dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Bu kazadan 2 saat önce aynı noktada başka bir araç daha kaza yapmış ve bir kişi yaralanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Salı Pazarı Mevkisinde bulunun trafik ışıklarının olduğu yerde Murat Demir (59) idaresindeki 37 AK 835 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaçlara çarptı. Ağaçlar sayesinde Karaçomak Deresine düşmekten son anda kurtulan Murat Demir, araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Murat Demir, buradaki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Murat Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demir'in cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan, yaklaşık iki saat önce aynı noktada Zeynel Yavuz'da kaza yaptı ve yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.