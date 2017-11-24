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24 Kasım 2017 16:04

Kastamonu’da “24 Kasım Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı” oluşturuldu

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından il genelinde görev yapan 4 bin 165 öğretmenin her biri adına bir fidan dikilerek, “24 Kasım Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı” oluşturuldu.

Kastamonu’da “24 Kasım Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı” oluşturuldu

24 Kasım 2017 16:04


Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü organizesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte çam fidanı dikimi gerçekleştirildi.


Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayarak, “Her gün öğretmenle günü gibi olur, inşallah her gün fidanlar dikilir” dedi.


Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hayati Özgür ise, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl’de buna benzer organizasyonların düzenlendiğini belirterek, “İl genelinde görev yapan tüm öğretmenlerimiz adına bu fidanları toprakla buluşturduk” diye konuştu.


Konuşmaların ardından öğretmenlerinde katılımıyla fidanlar toprakla buluşturuldu. Ardından “24 Kasım Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı” yazısı altında hatıra fotoğrafı çektirildi.




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