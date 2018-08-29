Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 15:42

Kastamonu’da 27 bin 748 hayvan kurban edildi

4 günlük Kurban Bayramı’nın ardından Kastamonu’da kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları açıklandı.

Kastamonu’da 27 bin 748 hayvan kurban edildi

29 Ağustos 2018 15:42

Kastamonu il genelinde toplamda 27 bin 748 hayvanın kesildiği belirtildi.


Kastamonu’da il genelinde Kurban Bayramında 14 bin 148 büyükbaş ve 7 bin 172 küçükbaş olmak üzere toplamda 21 bin 320 baş hayvanın kesimi gerçekleştirildi. Bu yıl Kastamonu’dan 5 bin 99 büyükbaş ve bin 329 küçükbaş olmak üzere toplam 6 bin 428 baş hayvan kurbanlık olarak diğer illere sevk edildi. Bunların içinden 4 bin 464 büyükbaş ve 370 küçükbaş hayvan İstanbul İli Trakya bölgesine, 635 büyükbaş ve 959 küçükbaş hayvan İstanbul İli Anadolu yakası, Ankara, Kocaeli ve diğer illere gönderildi.


Kurban Bayramı döneminde; 19 bin 247 büyükbaş ve 8 bin 501 küçükbaş olmak üzere toplam 27 bin 748 baş hayvan Kastamonu’dan kurban edildi.


Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında belgesiz hayvan nakli ile karşılaşılmamış olup, tüm kurbanlık hayvanlar mevzuata uygun şekilde nakledilmiş ve 2018 yılı Kurban Hizmetleri Tebliğine aykırı durumdan dolayı cezai işlem uygulanmadı.


Ayrıca, kurban döneminde alınan ihbarların değerlendirilmesinde, Kastamonu’da Merkez köylerinde 5, Devrekâni ilçesinde 5, Tosya ilçesinde 2, Bozkurt ilçesinde 1, Daday İlçesinde 1 ve Seydiler ilçesinde 1 olmak üzere toplam 15 büyükbaş hayvan için tüberküloz teşhisi konularak ilgili işletmelerde konunun takibi ve gerekli işlemleri de görevlilerce yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
30
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç