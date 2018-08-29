Kastamonu’da 27 bin 748 hayvan kurban edildi

Kastamonu il genelinde toplamda 27 bin 748 hayvanın kesildiği belirtildi.

Kastamonu’da il genelinde Kurban Bayramında 14 bin 148 büyükbaş ve 7 bin 172 küçükbaş olmak üzere toplamda 21 bin 320 baş hayvanın kesimi gerçekleştirildi. Bu yıl Kastamonu’dan 5 bin 99 büyükbaş ve bin 329 küçükbaş olmak üzere toplam 6 bin 428 baş hayvan kurbanlık olarak diğer illere sevk edildi. Bunların içinden 4 bin 464 büyükbaş ve 370 küçükbaş hayvan İstanbul İli Trakya bölgesine, 635 büyükbaş ve 959 küçükbaş hayvan İstanbul İli Anadolu yakası, Ankara, Kocaeli ve diğer illere gönderildi.

Kurban Bayramı döneminde; 19 bin 247 büyükbaş ve 8 bin 501 küçükbaş olmak üzere toplam 27 bin 748 baş hayvan Kastamonu’dan kurban edildi.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında belgesiz hayvan nakli ile karşılaşılmamış olup, tüm kurbanlık hayvanlar mevzuata uygun şekilde nakledilmiş ve 2018 yılı Kurban Hizmetleri Tebliğine aykırı durumdan dolayı cezai işlem uygulanmadı.

Ayrıca, kurban döneminde alınan ihbarların değerlendirilmesinde, Kastamonu’da Merkez köylerinde 5, Devrekâni ilçesinde 5, Tosya ilçesinde 2, Bozkurt ilçesinde 1, Daday İlçesinde 1 ve Seydiler ilçesinde 1 olmak üzere toplam 15 büyükbaş hayvan için tüberküloz teşhisi konularak ilgili işletmelerde konunun takibi ve gerekli işlemleri de görevlilerce yapıldı.