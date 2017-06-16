Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve 3 yıl devam edecek ‘Genç Çiftçileri Destekleme Projesi’ kapsamında Kastamonu’da 29 yetiştiriciye 176 büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Kastamonu Canlı Hayvan Pazarında gerçekleştirilen törenle Merkez’de 13 yetiştiriciye 78, Tosya’da 10 yetiştiriciye 60, Küre’de ise 6 yetiştiriciye 36 olmak üzere il genelinde toplam 29 yetiştirici 176 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi.

Canlı Hayvan Pazarındaki kura çekimine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Yaman, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur ile Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Sinan Çelebican katıldı.

Proje çerçevesinde bu yıl sonuna kadar Kastamonu’da 154 çiftçiye toplam 924 büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirilecek. Ayrıca 65 yetiştiriciye 40’ar baş olmak üzere toplam 2 bin 600 küçükbaş hayvan dağıtımı yapılacak. 40 arı yetiştiricisinin 40’ar kovandan bin 600 kovan arı desteği alacağı proje kapsamında Kastamonu’daki genç çiftçilere toplamda 8 milyon 40 bin lira hibe sağlanmış olacak.

Kura çekiminde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Yaman, 8 milyon 40 bin lira destek alacak olan Kastamonu’nun bu rakamla ülke genelinde en çok destek alan 7’inci il olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz yıl en çok destek alan 4’üncü ildik. Bu yıl bakanlık kriterlerinde değişiklik olmasından dolayı geçtiğimiz yıla oranla proje sayısında azalma oldu. Bunun neticesinde ülke geneline gerileme yaşadık ve en çok destek alan 7’inci il konumuna düştük” diye konuştu.