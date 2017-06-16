Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 17:44

Kastamonu’da 29 yetiştiriciye 176 büyükbaş hayvan dağıtıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl yürürlüğe konulan ve 3 yıl sürecek olan ‘Genç Çiftçileri Destekleme Projesi’ kapsamında Kastamonu’da 29 yetiştiriciye 176 büyükbaş hayvan hibe olarak dağıtıldı.

Kastamonu’da 29 yetiştiriciye 176 büyükbaş hayvan dağıtıldı

16 Haziran 2017 17:44


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve 3 yıl devam edecek ‘Genç Çiftçileri Destekleme Projesi’ kapsamında Kastamonu’da 29 yetiştiriciye 176 büyükbaş hayvan dağıtıldı.


Kastamonu Canlı Hayvan Pazarında gerçekleştirilen törenle Merkez’de 13 yetiştiriciye 78, Tosya’da 10 yetiştiriciye 60, Küre’de ise 6 yetiştiriciye 36 olmak üzere il genelinde toplam 29 yetiştirici 176 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi.


Canlı Hayvan Pazarındaki kura çekimine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Yaman, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur ile Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Sinan Çelebican katıldı.


Proje çerçevesinde bu yıl sonuna kadar Kastamonu’da 154 çiftçiye toplam 924 büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirilecek. Ayrıca 65 yetiştiriciye 40’ar baş olmak üzere toplam 2 bin 600 küçükbaş hayvan dağıtımı yapılacak. 40 arı yetiştiricisinin 40’ar kovandan bin 600 kovan arı desteği alacağı proje kapsamında Kastamonu’daki genç çiftçilere toplamda 8 milyon 40 bin lira hibe sağlanmış olacak.


Kura çekiminde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Yaman, 8 milyon 40 bin lira destek alacak olan Kastamonu’nun bu rakamla ülke genelinde en çok destek alan 7’inci il olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz yıl en çok destek alan 4’üncü ildik. Bu yıl bakanlık kriterlerinde değişiklik olmasından dolayı geçtiğimiz yıla oranla proje sayısında azalma oldu. Bunun neticesinde ülke geneline gerileme yaşadık ve en çok destek alan 7’inci il konumuna düştük” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
KASTAMONU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:40
  • Güneş :05:04
  • Öğle :12:57
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!