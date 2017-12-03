Kastamonu’da “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinlikleri

Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi önünde toplanan engelli vatandaşlar, buradan yürüyüşe geçerek Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşte üniversite öğrencileri bandana bağlayarak kortej yürüyüşünde görme engellilerin yaşadıkları sorunları temsil etmeye çalıştı. Kortej yürüyüşüne kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi. Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı’nda sona erdi.

Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı Serhat Yolasığmazoğlu, engellilerin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlardan bahsederek yetkililerin bu konuda daha da duyarlı olmalarını istedi.

Dünya Engelliler Günü’nün her yıl kutlanmaya devam ettiğini söyleyen Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı Serhat Yolasığmazoğlu, 3 Aralık’ta engellilerin sorunlarının tekrardan hatırlatıldığı ve sorunlara çareler arandığı bir gün olduğunu belirtti. Engellilerin taleplerinin insanca yaşamak olduğunu belirten Yolasığmazoğlu, “Sağlam İnsanlardan farklı olan yanlarımızı, dengelemek için, eşitlik için, mücadele ediyoruz. Eğitim alanlarında, istihdam alanlarında, sağlık alanlarında ve diğer sosyal yaşam alanlarında, eşitlik talep ediyoruz. Engellilik kimsenin isteyerek edindiği bir olgu değildir. Çarşıdan Pazardan isteyerek almadık. Engelli olarak yaşamayı bizler istemedik, ancak engelimizle yaşamak zorundayız. İçinde yaşadığımız toplum ise, bizlerle hayatı paylaşmak durumunda olduğunun, farkına varmalı artık. Engelliler tarih boyunca var idi ve bundan sonrada var olacaklar. Eğer ülkemizde ve Dünyada engelliler bundan sonrada var olacak ise buna göre önlemler alınmalı, Engellilerin diğer insanlar gibi eşit bir şekilde yaşamlarının sağlanması gerekmektedir” dedi.

Engellilerin bir takım yasal mevzuatlardan sorun yaşadığına dikkat çeken Yolasığmazoğlu, şöyle konuştu:

“Her yıl 3 Aralıklarda, bizlere verilen sözler artık tutulmalı. Gerekli yasal düzenlemeler sonuçlandırılmalıdır. Zira 364 gün sonra yeniden, aynı sorunları sizlerin karşısında, tekrardan dile getirmemiz, sizin içinde, bizim içinde bir azap bir zulümdür. Engellilerin talepleri insanca yaşamak ve eşitlik içindir. Engelli haklarımızı, bizlere acıyarak ve sevgi göstererek vermeyin, kanuni hakkımız olduğu için verin. Yaşadığımız haksızlıklar, bizleri daha da güçlendiriyor. Bu gün yaşadığımız sıkıntılardan, haksızlıklardan korumayan, siyasi aktörleri yarın bizde korumayacağız. Engelliler Derneğini zor durumlara düşmesine sebep olanları son defa uyarıyoruz. Yaşadığımız sıkıntılara sessiz kalanları aynı kefeye koyacağımızı da ayrıca ilgililere beyan ediyoruz. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste diye haykırıyoruz.”