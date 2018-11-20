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Kastamonu'da 3 DEAŞ üyesi tutuklandı

Kastamonu’da DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 Iraklı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 Iraklı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle Irak uyruklu Yahya A.A, Hamıd M.S. ve İbrahim H.M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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