Kastamonu’da 3. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

kattaki evlerinin mutfak penceresinden beton zemine düşen 4 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu’ya bağlı Şeyhömer Köyünde, evlerinin 3. katındaki mutfağında oynarken penceredeki sinekliğin biranda açılması sonucu 4 yaşındaki Gamze Almış, beton zemine düştü. Ağır yaralanan Gamze Almış, komşuları tarafından İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Gamze Almış, ardından Kastamonu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Gamze Almış kurtarılamadı. Almış’ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırılırken İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.