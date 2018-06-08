Kastamonu’da 55 bin öğrenci karnelerini aldı

2017-2018 eğitim-öğretim döneminin tamamlanmasıyla nedeniyle Kastamonu’da il genelinde toplam 55 bin 961 öğrenci karnesine kavuştu. Karne alacak öğrencilerin arasında bu yıl ilk kez okulla tanışan 4 bin 876 okul öncesi öğrencide, karne ile tanışmış oldu.

Hacıbey İlkokulu, Darende İlkokulu ve Ortaokulunda ilk kez karne alan öğrencilerin mutluluğunu velilerde paylaştı. Karne dağıtım töreninde velilere yaz tatilinde yapılması gerekenleri anlatan sınıf öğretmenleri, öğrencilerin yıl boyunca gördüğü dersleri tekrar etmeleri gerektiğini belirterek, tekrar etmemeleri durumunda unutkanlık yaşanacağını ve öğrencilerin derslerinden geri kalacağını söyledi.

2017-2018 eğitim öğretim yılının tamamlanması nedeniyle Vali Yardımcı Vedat Yılmaz, beraberinde Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, kurum müdürleriyle birlikte Hacıbey İlkokulu ve Ortaokulunda karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilere karnelerini Vali Yardımcısı Yılmaz ve Belediye Başkanı Babaş verdi.

Karne dağıtım töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Sevgileriyle bizlere mutlulukların en güzelini yaşatan yavrularımıza hizmet etme onurunu bizlere yaşatan Rabbime şükürler olsun. Hacıbey İlokulu, Darende İlkokulu ve Ortaokulu’nda düzenlenen karne töreni programına katılarak öğrencilerimizin karnelerini verdik. Yavrularımızın mutlu günlerinde yanlarında olarak başarılarını birlikte kutladık. Bir hayli verimli geçtiğine inandığım eğitim öğretim yılımız boyunca fedakârca çalışan kıymetli öğretmenlerimize, idarecilerimize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz çalışanlarına geleceğimizin teminatı çocuklarımızın çağın gereklerine uygun olarak yetiştirmek adına sarf ettikleri büyük emekten ötürü şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli öğrencilerimize, ailelerimize ve öğretmenlerimize huzur dolu bir tatil diliyorum” dedi.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise, yaz tatilinde öğrencilere dinlenmeleri tavsiyesinde bulunarak, özellikle birinci sınıf öğrencilerinin, öğrendiklerini unutmamak için kitap okumalarını istedi.

Kastamonu’da toplam 55 bin 961 öğrencinin karne aldığını söyleyen Bahçacıoğlu, “İl merkezinden de 26 bin 131 öğrenci karne aldı. Bu öğrencilerden toplam 16 bin 997’si mezun oldu. İl merkezinden de 8 bin 173’ü mezun oldu. Bunların dışında 4 bin 876 okul öncesi, 16 bin 89 ilkokul, 18 bin 712 ortaokul ve 16 bin 284’de lisede okuyan öğrencilerimiz karne aldı. 3 bin 828 öğrencimiz, liseden mezun olurken 4 bin 876 okul öncesi öğrencilerimizde, ilkokula başlamış oldu” şeklinde konuştu.

Ayrıca karne dağıtım töreninde Belediye Başkanı Babaş, öğrencilere çeşitli hediyelerde verdi.