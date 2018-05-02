Kastamonu’da 7 ev ve 3 samanlık yandı

Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesine bağlı Akkirpi köyünde Halis Akkirpi’nin evinde çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın, diğer evlere de sıçradı. Gece geç saatlerde çıkan yangını komşular fark etti. Köylülerin haber vermesi üzerine İhsangazi, Kastamonu, Araç ve Daday Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüklerine ait arazözler yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınabilen yangında alt katlarında ahır bulunan 7 ev ve 3 samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.