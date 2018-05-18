Kastamonu’da faaliyette bulunan 78 sivil toplum kuruluşu tarafından Cuma Namazı çıkışında Ulu Cami bahçesinde “Sende İşgali Dur De!” adı altında protesto gösterisinde bulundu. Öğrenciler tarafındın Arapça, Fransızca, İngilizce ve Türkçe dillerinde mesaj okundu.

Ulu Cami bahçesine toplanan kalabalık adına mesajı Kastamonu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Mehmet Ali Aydın okudu. Aydın, bütün Birleşmiş Milletler kararlarına, Uluslararası kabullere rağmen ABD Yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığına dikkat çekerek, “Bu haksız, yersiz karar İstanbul’da toplanan İslam İş Birliği Konferansında yok sayılmış ardından Birleşmiş Milletler güvenlik Konseyinde 128’e 9 oy ile reddedilmiştir. Bütün dünyanın karşı çıkmasına rağmen ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve açılışını yapması bardağı taşıran son damla olmuştur. ABD’nin bu sorumsuz davranışlarından cesaret alan terörist İsrail yönetimi, bu kararı protesto etmek isteyen, silahsız ve barışçıl bir yürüyüş düzenleyen Filistinli mazlumları kadın, çocuk, engelli demeden, insafsızca katlederek 60’ın üzerinde Filistinlinin şehadetine 2 bin 400 ünün yaralanmasına sebep olmuştur. Kan ile beslenen, büyüyen, güçlenen İsrail Devleti; işgalci, sömürgeci tutumuyla bir kez daha Ortadoğu’da gözyaşının mimarı olmuştur. ABD’nin ve sözde demokratik devletlerin desteğini alarak, Filistinlilere büyük acılar yaşatan, insanlık dışı muameleler yapan İsrail Hükumetini ve bu katliamın fitilini ateşleyen ABD’yi şiddetle telin ediyoruz” dedi.

Doğu Kudüs’ün 1967 yılından bugüne İsrail’in işgali altında olduğunu belirten Aydın, “Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan ederek, Filistin Devleti’ni yok sayan, uluslararası hukuku alaşağı ederek, kukla devlet oluşturmak için yıllardır çaba sarf eden ABD’yi kararından geri dönmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

Arap Birliğinin İslam dünyasının savaşlar, işgaller ile talan edilirken susmasının utanç verici olduğunu vurgulayan Aydın, “Kendi soydaşları ve dindaşımız Filistinli Arap kardeşlerimizin yanında hiçbir zaman duramamışlardır. Arap Birliği derhal üzerlerindeki aymazlık ve vurdumduymazlıktan bir an önce kurtulmalı, bir ve beraber olarak yüksek perdeden tepkisini dile getirmelidir. Mazlumların duası, mağdurların gözyaşı, ezilen, hor görülen gariplerin bekleneni Büyük Türkiye Cumhuriyeti ve bu devletin necip milleti dünya ne yaparsa yapsın tarihte olduğu gibi her zaman mazlumun, mağdurun ve Filistin Davasının yanında yer alacaktır. Rabbim mazlumun yardımcısıdır. Kahrolsun zalimler. Kahrolsun İsrail ve tüm işbirlikçileri” şeklinde konuştu. Aydın’ın konuşmasının ardından aynı mesaj Arapça, İngilizce ve Fransızca da okundu. Edilen duanın ardından kalabalık grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Tosya’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Tosya ilçesinde ise bir araya gelen yüzlerce vatandaş, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasına tepki gösterdi. Cuma namazı sonrasında Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yüzlerce vatandaş, kararı protesto etti.

Miting duanın ardından kılınan gıyabi cenaze namazı ile sona erdi. Mitinge vatandaşlar ile siyasi parti temsilcileri ve STK başkanları katıldı.