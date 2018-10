Kastamonu'da “8. Ahşap Fuarı” kapılarını açtı

Ahşabın başkenti olarak kabul edilen ve Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu'da 8. Kastamonu Ahşap Fuarı kapılarını açtı.

Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Ağaç İşleri İmal ve Satıcılar Odası tarafından düzenlenen ayrıca Türkiye'de ilk ahşap fuarı olma özelliği taşıyan 8. Kastamonu Ahşap Fuarı, Kastamonu'da düzenlenen törenle açıldı. 2011'de yapılmaya başlanan fuarın 8'incisi yoğun ve coşkulu bir katılım ile başladı. “Ahşaba Hayat Verenler Burada” temasıyla bu yıl kapılarını açan 8. Kastamonu Ahşap Fuarı, Kuzeykent Fuar Alanında gerçekleştirilen törende kapılarını açtı.

Açılışta konuşan Vali Yaşar Karadeniz, “Kastamonu coğrafya olarak yüzölçümünün üçte ikisi ormanlarla kaplı. Orman varlığı açısından gerçekten Türkiye'nin başkenti. Başkentliği sadece ormanla sınırlı değil. Bu yıl Kastamonu aynı zamanda Türkistan kentinde Aralık ayında yapılan toplantıda Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi ve dolayısıyla bu yıl ki fuarımız daha canlı, farklı bir katılım ile kutlanıyor. Özellikle son yıllarda insanların yapay ürünlerden, doğal ürünlere doğru bir kaçış sürecinin başlaması da bu sektörün canlanması açısından önemli bir fırsat. Yine ilimizde son yıllarda hareketlenen turizm faaliyetleri de bu sektörün üretmiş olduğu özellikle hediyelik eşyaya olan talebi artırdı. Tüm bunlar yan yana geldiğinde 8'incisini düzenlediğimiz Ahşap Fuarı bu yıl daha farklı, daha canlı bir şekilde düzenleniyor” dedi.

“Şuanda yaptıklarımız Kastamonu için yeterli değil”

Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ise, Ahşap Fuarı'nın tarihçesine değinerek, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık plastikten bir kaçış vardır. Bu kaçışın sonu ya çeliğe ya cama ya da ahşaba gidecektir. Bu demektir ki ahşabın değeri, ormanın değeri bundan sonra çok daha ilerlere taşınacak daha yukarılara çıkacaktır. Bizim de bundan hareketle projemizi, programlarımızı buna göre yapmamız, Kastamonu'da değerli yatırımcıların, girişimcilerin katkılarıyla bunu çok daha ileriye götürmemiz lazım. Şu anda yaptıklarımız Kastamonu için yeterli değil. Ahşabın fuarını Türkiye'de ilk önce yapıyoruz ama en kısa zamanda Kastamonu'da mobilya fuarını da harekete geçirmemiz lazım. Bunun için de mobilya sektöründe önemli bir ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde, yıllarda bunu da faaliyete geçireceğiz. Kastamonu sadece bugünkü manada ahşapla değil mobilyayla da gündeme gelen ve anılan bir kent olacaktır” diye konuştu.

“Ahşap Fuarımızı duyurduğumuza ve tanıttığımıza inanıyoruz”

Ahşabın vatanı Kastamonu'da düzenlenen Ahşap Fuarı'nın bir yerlere ulaşmasını amaçladıklarını vurgulayan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da, “Gittikçe güçlenen bir nitelikte Ahşap Fuarımızı yapıyoruz. Fuarımız bu sene 5 gün sürecek. Her günü dolu dolu faaliyetlerle geçecek. Bu faaliyetlerde hepinizi görmek istediğimizi ifade ediyorum. Tabii ki her şey böyle anlatmakla, tanıtmakla oluyor. Biz de bu sene güzel bir şekilde bunu anlattığımıza, tanıttığımıza inanıyorum. Sayın valimiz bu işe gerçekten gönül verdi. Özellikle Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan belli bir bütçe alarak her yerde Ahşap Fuarımızı duyurduğumuza ve tanıttığımıza inanıyoruz. Bunun da bir sonucu olmalı. İnşallah sonucunu da hep beraber, önümüzdeki günlerde almayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Beşikten mezara kadar ahşap”

Kastamonu deyince akla orman ve ahşabın geldiğini vurgulayan Başkan Babaş, “Kastamonu'nun yüzde 67'si ormanlarla kaplı. Beşikten mezara kadar ahşap. Bizim özümüz bu. Beşiğimiz ahşap, öldüğümüz zaman tabutumuz ahşap. O nedenle ahşaba karşı Kastamonu'nun ciddi bir ruh beslediğine inanıyorum. Ahşabın yanında yan sektörler de piyasada bulunmakta. Ama gün geçtikçe insanlarımızın doğala karşı ilgisinin arttığını da görmekteyim. Ahşap ürün ve mamullerin gittikçe daha da değer kazanacağına inanıyorum. Biz ahşabı tanıttıkça ve sevdirdikçe bu sektörün daha da hızlanacağına inanıyorum. Kastamonu'da 3 tane ahşap mamul üreten büyük fabrikamız var. Borsamızın çalıştırdığı yarı mamul tesisimiz var. Gerçekten ciddi tesislere sahibiz. Ama bu yeterli mi, değil. Sektörün öncüleri abi ve kardeşlerime sesleniyorum, gelin burada bu sektörle ilgili yatırımlar yapın. Biz de sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı olabilirim. Ahşabın kalbi, ormanın başkenti, ahşap memleketine gelin. Her türlü alt yapımız hazır. Ulaşımda bir sorunumuz yok. Hem karadan hem havadan hem de denizden rahat bir şekilde ulaşılabilecek bir il Kastamonu. Bunu da bugün geldiniz, gördünüz. İsteğim Kastamonu'ya daha çok yatırım yapılması ve ahşabın Türkiye ve dünyaya buradan iyi bir şekilde tanıtılması. Bu fuarın oluşumunda emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Sizleri görmekten çok mutluyuz. Yıllardır bu işe çaba harcıyor ve emek veriyoruz ama bu ortamı görmek bizim için en büyük hedefti. Hedefe de ulaştığımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Ağaç İşleme Entegre Tesisimiz hizmet etmeye başlamıştır”

Kastamonu Ağaç İşleri İmal ve Satıcılar Odası Başkanı Ergün Can ise, şöyle konuştu:

“İlimizin yüzde 70'ine yakın kısmı ormanlarla kaplıdır. Oksijen deposu olunan ilimizde çam, köknar, kayın, kestane ve benzeri çeşitlikte ağaçlarımız yetişmektedir. Bu ağaç çeşitliliğimizi ve oluşan ağaç yoğunluğunu, ilimiz ekonomisine katma değer sağlaması açısından, burada işleyip dışarıya sevk etmek en büyük arzumuzdur. Avrupa Birliği hibe fonlarından finanse edilen Kastamonu ilimizde mobilya ve marangoz esnaflarımızın büyümelerinin önünü açacak bir projemiz olan Ağaç İşleme Entegre Tesisimiz bitmiş olup, esnaflarımıza hizmet etmeye başlamıştır. Bu projemizin başlangıcından bu güne kadar gelmesinde emekleri geçen Ticaret Borsamız yönetim kurulumuz ve çalışanlarına, mobilyacı esnaflarımız ve Kastamonu'muz adına teşekkür ederim. Bu yaptığımız projemize ek olarak, bundan iki sene öncesinde sanayideki tüm meslek dallarının büyüme ve gelişmelerini sağlayabilmek içinse SS Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ni kurarak, 700'e yakın üye yapılmış olup hazine aramızı kooperatif adına alarak tapumuzu kooperatif kasasına koymuş bulunmaktayız. Fakat alınan hazine arazisi yeterli gelmediğinden dolayı, çevresinde bulunan şahıs arazilerinin alımı için Kastamonu Belediye Başkanlığımız ile kooperatifimiz kamulaştırma protokolünü imzalamış, kamulaştırma işlemlerine başlanmıştır. İnşallah en kısa zamanda kamulaştırma işlemlerimizi bitirip inşaat işlerimize başlamak en büyük arzumuzdur.”

Konuşmaların ardından Ahşap Hediyelik Eşya Yarışması'nda dereceye girenlere Vali Yaşar Karadeniz tarafından ödülleri verildi. Ardından Stihl Timber Sport tarafından gösteriler sergilendi. Programın devamında Maket Ev Yarışması düzenlendi. Yarışmanın ardından protokol tarafından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Fuar, pazar gününe kadar davetlilere açık kalacak.