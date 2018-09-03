Kastamonu’da 8 ayda 5 milyon lira trafik cezası kesildi

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, bu yılın Ocak-Ağustos dönemine ait kaza ve ceza bilgileri verilerini açıkladı. Buna göre, Kastamonu’da il genelinde polis sorumluluk sahasında 5 bin 396 sürücüye, 10 bin 524 araç plakasına ve 205 alkollü araç kullanan sürücüye 5 milyon 527 bin 863 TL trafik cezası kesti. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü, bin 525 aracıda trafikten men edildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında 8 ayda 494 maddi hasarlı, 506 yaralamalı ve 10’da ölümlü kaza yaşandı. Bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybederken, bin 36 kişide yaralandı.