Kastamonu'da 8 ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde Köklüdere Köyünde yangın çıktı. Halen devam eden yangında 8 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi sınırında bulunan Köklüdere (Mendik) Köyünde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar sonrasında Araç Belediyesine ait itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İlçe merkezine yaklaşık 65 kilometre uzaklıkta bulunan, dağlık ve engebeli arazi nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı köye itfaiye ekipleri ulaşana kadar yangın büyüdü. Diğer evlere de sıçrayan yangın, tüm köyü sardı. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalması sonucu yangın yerine Araç Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri de sevk edildi. Halen devam ettiği öğrenilen yangında şuana kadar 8 evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı iddia edildi.