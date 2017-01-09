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09 Ocak 2017 13:07

Kastamonu’da 803 köy yolu ulaşıma kapalı

Kastamonu’da 803 köy yolu ulaşıma kapalı

09 Ocak 2017 13:07

Kastamonu il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 803 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kastamonu İl Özel İdare tarafından yapılan açıklamaya göre, Kastamonu’da bin köyde karla mücadele çalışmalarının kesintisiz sürdüğü açıklandı. İki gündür Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 152, Abana’da 8, Ağlı’da 13, Araç’ta 72, Azdavay’da 6, Bozkurt’ta 31, Cide’de 75, Çatalzeytin’de 40, Daday’da 10, Devrekani’de 48, Doğanyurt’ta 23, Hanönü’nde 10, İhsangazi’de 22, İnebolu’da 75, Küre’de 31, Pınarbaşı’nda 13, Seydiler’de 12, Şenpazar’da 5, Taşköprü’de 119 ve Tosya’da 38 olmak üzere toplam 803 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Köy yollarının açılması için İl Özel İdaresine bağlı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



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