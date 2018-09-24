Kastamonu'da 9 ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde Köklüdere Köyünde çıkan yangında 9 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında, 3 adet keçi ile 1 adet eşekte telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi sınırında bulunan Köklüdere (Mendik) Köyünde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar sonrasında Araç Belediyesine ait itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan, dağlık ve engebeli arazi nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı köye itfaiye ekipleri ulaşana kadar yangın büyüdü. Diğer evlere de sıçrayan yangın, tüm köyü sardı. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalması sonucu yangın yerine İhsangazi Belediyesi, Devrekani Belediyesi, Çankırı Bayramören Belediyesi, Çankırı Kurşunlu Belediyesi, Kastamonu İl Özel İdaresi ile Daday Belediyesi itfaiye ekipleri ve Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü, Araç Orman İşletme Müdürlüğü ile Samatlar Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Güçlükle kontrol altına alınan yangında Ali Aykanat'a ait 1 adet altı ahır ahşap ev, 3 adet keçi, İsmiye Boyacı'ya ait 1 adet altı ahır ahşap ev ile 1 adet ahşap ev, Mustafa Boyacı'ya ait 2 katlı betonarme ev, 1 adet eşek ve 1 adet ahır, Bilal Aykanat'a ait altı ahır 1 adet ahşap ev, Zühre Taşalan'a ait 1 adet beton ev, 2 katlı ahşap ev, Hamdi Aykanat'a ait altı ahır 1 adet ahşap ev ve Mehmet Boyacı'ya ait altı ahır 1 adet ahşap ev çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının başladığı evin sahibi Ali Aykanat, “Ben, yangın çıktığı esnada ailemle birlikte bahçedeydim. Haberimiz yoktu. Elektrik kontağından ev tutuşmuş. Komşular telefon açtılar. Geldik baktık ev yanmış. Artık yapacak bir şeyimiz kalmadı” dedi.

Yangının kendi evinden elektrik kontağından çıktığını söyleyen Ali Aykanat, “Yangın benim evimden çıktı, elektrik kontağından. Evde keçilerimiz vardı, onlar telef oldu. Birde komşumuzun eşeği yanmış” diye konuştu.

“Boyalı bölgesine bir itfaiye aracı istiyoruz”

Köklüdere Köyü Muhtarı Mustafa Boyacı ise, “Yangın, Ali Aykanat'ın evinden muhtemelen elektrik kontağından başladı. Ahşap ev olduğu için çok kısa bir zamanda 10-15 dakika içerisinde ev yandı. İtfaiyeye haber verdik ama 1,5 saat itfaiye gelebildi. İtfaiye gelene kadar evler ahşap olduğu için diğer evlere de sıçradı ve 9 ev tamamen yandı. Yapacak bir şeyimiz artık kalmadı. Köyümüzde 3 tonluk bir su tankerimiz var ama bununla fazla bir şey yapamıyorsunuz. Köylülerimizle bir hayli uğraştık yangını söndürmek için ama evlerde ahşap olduğu için yandı. Rüzgarında etkisiyle hatta bir ara ormana da sardı yangın. Gençlerimizin sayesinde ormanda çıkan yangın hemen söndürüldü” şeklinde konuştu.

Şuanda yangından dolayı çok mağdur olan 5 ailenin bulunduğunu ifade eden Muhtar Boyacı, “Şuan yangında çok mağdur olan 5 tane ailemiz var. Bu ailelerimizin hiçbir şeyleri kalmadı. Evleriyle birlikte her şeyleri yandı. Hatta çoğunun belki de evde parası falanda vardı. Bunlarda yandı. Hiçbir şey kalmadı, komple yandı. Allah'a şükür can kaybımız veya yaralımız yok” ifadelerini kullandı.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Muhtar Boyacı, şunları kaydetti: “Yangın artık kontrol altına alındı, söndürme çalışmaları da bitme noktasına geldi. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yarın Vali Beyinde köyümüzü ziyaret edeceğini öğrendik. Burada zarar tespit çalışmaları olacakmış. Bizlerin, büyüklerimizden tek isteğimiz Boyalı bölgesine bir itfaiye aracını muhakkak sağlamak. Çünkü boyalı bölgesinde her yıl en az 10 tane ev yangında yanıyor. İtfaiye Boyalı bölgesine 1,5 saatten önce gelemiyor. Araç ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Çok zor şartlardayız”

Yangında evi yanan engelli vatandaş Bilal Aykanat da, şöyle konuştu: “Benim evime de sardı. Ahşap bina olduğu için biranda bütün evi alevler sardı. Benim, evimle birlikte her şeyim yandı. Evden alacak eşyalarım çoktu fakat hiçbirini kurtaramadık, hepsi yandı. Bir tek canımızı kurtardık”