Kastamonu’da adli yıl törenle açıldı

Adliye bahçesindeki Atatürk Büstüne Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kastamonu Barosu’nun çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıza Ünel, “Adalet meşalesini cesaret ve özveriyle taşıma gayretinde olacağımızı belirtmek isterim. Bütün vatandaşlarımızın hukuk ve adalete olan güvenin en üst düzeyde olması için yargıdaki teşkilatımızın bir bütün olarak hakimi ile savcısıyla, avukatıyla ve personeli ile birlikte gösterdiği gayretin yeni adli yılda da sürdürülmesini temenni ediyorum. 2018-2019 adli yılının tüm yargı camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Adaletin en yüksek noktada tecelli edeceği bir adli yargı yılı olacağını düşünüyorum”

Adaletin en yüksek noktada tecelli edeceği bir adli yargı yılının olacağını düşündüğünü söyleyen Kastamonu Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan Oflaz ise, “Yeni adli yılımızın öncelikle ülkemize, adli teşkilatımıza ve tüm milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm zorluklara rağmen canla başla çalışan teşkilatlarımız sayesinde daha güzel bir adli yıl geçireceğimizi düşünüyorum. Adaletin en yüksek noktada tecelli edeceği bir adli yargı yılı olacağını düşünüyorum. Adli yargımız, tüm unsurlarıyla güçlenerek görevine devam etmektedir. Tüm unsurları canla başla çalışmaktadır. Bunu herkes görmektedir. Tüm zorluklara rağmen en üst seviyede çalışmalar olduğunu düşünüyorum. İnşallah herkesin gayretiyle, tüm çalışanların gayretiyle, tüm unsurların çalışması gayretiyle bu yıl ve önümüzdeki yıllarda daha güzel geçireceğimiz adli yıllar, daha üst seviyede başarıların olacağı adli yıllar olacağını düşünüyorum. Herkesin başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından çelenk sunma töreni sona erdi. Çelenk sunma törenine, Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Öğleden sonrası programda da Adliye Yemekhanesinde adli yıl açılışı nedeniyle kokteyl düzenlendi.