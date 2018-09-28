Kastamonu'da afetten zarar gören vatandaşlara 2 milyon lira yardım

Kastamonu'da il merkezi, Taşköprü ve İhsangazi ilçelerinde yaşanan dolu yağışının ardından maddi hasar gören vatandaşlara ilk etapta 1 milyon 952 bin 250 lira yardım yapılacak.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, 13 Eylül'de Kastamonu'da il merkezinde ve Taşköprü ile İhsangazi ilçelerinde dolu yağışından dolayı büyük zararın oluştuğunu belirterek, “Bu zararları minimuma indirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu kapsamda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz çalışmalarını tamamladı. 13 Eylül'deki dolu yağışından dolayı Taşköprü ilçesinde 252 kişinin ikametinde zarar meydana geldi. Bunun için Taşköprü ilçesine 249 bin ödenek tahsis edildi. İhsangazi ilçesinde de 319 kişinin ikametlerinde zarar gelmiş ve bunlar içinde 245 bin 250 lira ödenek gelmiştir. İl merkezinde köylerimizde bin 793 vatandaşımızın evinde zarar oluşmuş ve zarara karşılık 1 milyon 458 bin lira ödenek gönderilmiştir” dedi.

Toplamda İhsangazi, Taşköprü ve il merkezindeki 2 bin 364 afetzedeye 1 milyon 952 bin 250 lira ödenek geldiğini ifade eden Ünlü, “İl merkezindeki evlerimizle ilgili zarar tespit çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki hafta içinde il merkezindeki evler içinde yardımda bulunulacak” diye konuştu.

Ünlü, yardım paralarının ödenmesi için Ziraat Bankasına talimat verildiğini söyleyerek, “Ziraat Bankasına talimat verildi. Pazartesi günü Ziraat Bankasında hesapları olanın hesaplarına, olmayanlarında T.C. kimlik numaralarına yardım paraları yatırılacak” şeklinde konuştu.

Kastamonu'nun bir daha böyle afetler yaşamaması temennisinde bulunan Ünlü, afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.